Kaj načrtujejo društva v letu 2025 in kako ocenjujejo položaj slovenščine?: Četrti del

1.) Slovensko prosvetno društvo Srce v Dobrli vasi leta 2026 obhaja svojo 120. obletnico. S svojim delom se zavzemamo za ohranitev dediščine naših prednikov, gojimo slovensko besedo in kulturo ter si prizadevamo za sobivanje z nemško govorečim sosedom. Veseli smo, da za naše delovanje lahko koristimo svoj kulturni dom, v katerem se redno in rade srečujejo skupine, zbori, predvsem pa mladina v svoji mladinski sobi. V društvu delujejo tri gledališke skupine (Lutke Srce 1, Lutke Srce 2 in Teatr Srce) ter tri glasbene skupine (Otroški zbor Srčki, Mladinski zbor Sweethearts in MePZ Srce). Bisera v kulturnem domu sta tudi knjižnica in Slovenska glasbena šola. Vzdrževanje Kulturnega doma Dobrla vas in potrebne posodobitve (investicija v osenčenje hodnika, klimatizacija in ogrevanje dvorane, posodobitev stopnišča in okenskih polken) so poleg stalnic (Gorenjski večer, Dober večer, sosed itd.) naši najvažnejši projekti za leto 2025. Pomembno vlogo za izredno razvejano kulturno dejavnost imajo lastni prostori, ki so na voljo v našem kulturnem domu. Opazujemo, da v krajih, v katerih društva nimajo lastnih prostorov za kulturno delovanje, zelo močno nazaduje slovenski jezik.