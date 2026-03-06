Kabaretist Hölbling o izkušnji kot štajersko-koroška dvoživka

V njem je obdelal in obelodanil svoje številne izkušnje kot koroško-štajerska dvoživka. Z zvrhano mero ljubeznivosti in simpatije, pa vendar brez dlake na jeziku in podprto z neštetimi smešnimi, bridkimi, nepričakovanimi, pritrdilnimi in zasmehljivimi dogodki in doživetji je Štajerec, ki že pol stoletja dela in ustvarja na Koroškem, kjer je našel svojo novo domovino, razgalil, da je meja na Golici v številnih glavah še zmeraj ločnica, ki določa pristnost ali pritepenost posameznika v deželi ob Dravi in odloča o njegovi upoštevanosti in tudi o poklicnem uspehu ali neuspehu. Določenih izvirnih in pristnih koroških vprašanj in tematik, na primer dvojezičnosti, zgodovinskih resnic, naj se nekdo od zunaj bolje, da ne loti. Hölbling se ne klanja in uklanja pred političnimi in kulturnimi normativi in pričakovanji določenih elit v naši deželi. Sprašuje pa se: Ali bo odprtje predora skozi Golico in nove železniške povezave med Celovcem in Gradcem to ločnico omililo? Duhovit, izzivalen in kritičen sprehod po grebenu te ločnice je pri številnem občinstvu naletel na močno odobravanje.