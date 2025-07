k & k center Šentjanž praznuje 30 let delovanja: Že 30 let uspeva v ženskih rokah

Odprta hiša kulture, v kateri se na prireditvah srečujejo ljudje od Borovelj do Šent­petra, od Bilčovsa do Brodi, redno pa vanj zahajajo tudi obiskovalci iz Celovca, bo 24. maja praznovala svoj 30. jubilej. Osnovno usmeritev k & k centra bi lahko opisali kot trajnostno kulturno in izobraževalno delo na podeželju, kjer se tradicije južne Koroške srečujejo s sodobnimi umetniškimi praksami. Moderni ples, nova avstrijska književnost, likovne razstave priznanih in neznanih umetnikov redno gostujejo v hiši in tudi številni glasbeniki. Letos so se recimo lahko obiskovalke in obiskovalci prvomajskega piknika k & k centra z brunchem v pritličju okrepčali z domačo jedačo in pijačo, si v prvem nadstropju ogledali likovno razstavo »Zrcalo Voda« Zorke L. Weiss in na vrtu pred hišo prisluhnili odlični novi koroški glasbeni skupini Manjana.