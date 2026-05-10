Jure Markota razstavlja v globaškem muzeju

Predsednica Marija Markitz je minulo nedeljo po­zdravila goste otvoritve razstave pod geslom »Peskovnik« umetnika Jureta Markote. Leta 1985 v Slovenj Gradcu rojeni Markota je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Danes živi v Velikovcu. Markota: »Gradim začasne tvorbe, jih rušim, ponovno sestavljam. In šele ko mine dovolj časa, vidim, ali ima tisto, kar sem ustvaril, pravo vrednost. Prav zaradi tega procesa sem razstavo poimenoval Peskovnik. Peskovnik je otroška igra, a obenem zelo resna laboratorijska metafora: je omejen prostor, v katerem se lahko svobodno eksperimentira, brez strahu pred trajnimi posledicami.« Pevsko je odprtje olepšal MePZ Peca ob spremljavi Vlaste Šmon. Naslednji termini v Globasnici: 13. maja Čušn pasjon s Praprotnicami, 25. maja zajtrk v muzeju, 31. maja finisaža razstave s Tomažem Boškinom in Heleno Gregorn. Razstavo si lahko ogledate, ko je muzej odprt.

