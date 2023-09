Dominik Hudl je prve novinarske korake naredil na Radiu Korotan, kasnejšem Radiu dva. Pri Slovenskem sporedu ORF je pristojen za spletne vsebine, pa tudi za prenos v živo s pliberškega jormaka, ki ga je spoznal že kot otrok.

Jormak je Dominik Hudl, ki je odraščal v Globasnici, spoznal preko očeta Janeza Hudla, občinskega politika iz vrst samostojnega političnega gibanja Enotna lista in ustanovitelja prve Zadruge in Posojilnice v Globasnici. »Oče je v 70. letih sooblikoval gospodarski razcvet koroških Slovencev. Pliberški jormak je bil takrat in je še danes politično, gospodarsko in kulturno nekaj posebnega, saj je tako podjetjem kot tudi društvom in politikom iz južne Koroške važno, da so prisotni na jormaku. Stalnica je bil obisk šotora SPD Edinost Pliberk, Svaveje ute, kjer smo imeli kosilo,« pripoveduje Hudl. Prva novinarja Slovenskega sporeda ORF, ki sta se v živo oglašala z jormaka, sta bila Danica Thaler-Urschitz in Franci Sadolšek. Dominik Hudl je del ekipe Slovenskega sporeda od leta 2004, oddaje z jormaka moderira od leta 2015. »Poleg tega, da sem kot otrok in mladostnik v družbi očeta spoznal pliberški jormak, sem v Svaveji uti najmanj deset let delal v strežbi, tako da sem poznal ljudi in je bilo nekako logično, da po upokojitvi Danice in Francija prevzamem enourni prenos z jormaka,« pravi Hudl, ki dodaja, da je pred njim prenos iz Svaveje ute oblikovala Marica Kušej. Lani se je radijskemu občinstvu iz Pliberka oglasil šef slovenskega sporeda Marjan Velik, letos bo spet na vrsti Dominik. »V prvem trenutku si v šotoru misliš, joj, joj, je pa publika dodatna vzpodbuda, saj sem vajen nastopanja,« pravi Dominik Hudl, ki – po lastnih besedah – uživa v pozornosti. V nedeljo, 3. septembra, se vam bo na frekvenci 105,5 med 12. in 13. uro v živo oglasil s čestitkami in pogovori z društveniki ter politiki.