Pred dvema letoma so Jasmina Gregorič, Niko Markitz, Janez Markitz, Gabriel Pasterk in Daniel Smrečnik, vsi iz Globasnice, ustanovili rock skupino Younak. Prvič so pred občinstvom v živo nastopili v Juenna Unit Pubu, drugi nastop v živo bo v petek, 1. septembra, pred skupino Ladja v Svaveji uti.

Basist Daniel in bobnar Janez

Bobnar Janez Markitz je izučen elektrotehnik in zaenkrat edini član skupine Younak, ki je že zaposlen. Kitaristka Jasmina Gregorič študira na Dunaju, kjer se ji bodo jeseni pridružili tudi pevec Niko Markitz, kitarist Gabriel Pasterk in basist Daniel Smrečnik. Vsi so doma v Globasnici, kjer so angažirani pri kulturnem delu, posebno pri organizaciji Unit Pop & Rock koncerta. Bend so ustanovili z namenom, da prebudijo domačo rock sceno z lokalnimi rock koncerti. Younak vadi v zgornjem nadstropju hiše Janezove babice v Podjuni, kjer trenutno širi svoj repertoar za petkov nastop v Svaveji uti.

Pevec Niko Markitz med vajami

Začelo se je z igro Guitar Hero

Leta 2020, ko se je začela pandemija koronavirusa, so kasnejši člani Younaka veliko časa preživeli pri igranju igre Guitar Hero. Cilj igre je na priloženi kitari čim bolj hitro in točno zadeti tone pesmi, ki jih prikazujejo barvne pike na ekranu. »Eno leto navrh smo začeli igrati na prave inštrumente,« pove Janez Markitz. Vsi niso bili čisti začetniki, saj je Jasmina v glasbeni šoli igrala violino, Niko klavir, Janez se je štiri leta učil harmoniko, medtem ko je Gabriel Pasterk prve izkušnje za kasnejše igranje kitare nabral v že omenjeni igri Guitar Hero. »Tudi jaz prej sploh nisem znala igrati kitare,« pripomni Jasmina Gregorič, ki na Dunaju študira prevajalstvo. Kot pravi Gabriel, so prišli do konca v igri Guitar Hero, naslednja stopnja je bila prav ustanovitev skupine. Katera pesem pa je bila največji izziv v igri? »Through Fire and Flames« britanske power metal zasedbe Dragon Force, so soglasni članica in člani benda. Ko so prišli v igri tudi skozi to pesem, so kupili inštrumente in ustanovili bend Younak. »Na začetku smo izbrali pesmi, ki so nam vsem všeč, pomemben kriterij je bil, da niso samo iz enega žanra, pa da niso preveč zahtevne za igranje,« pravi Gabriel. Pesem, ki jo igrajo od vsega začetka, je Island in the Sun ameriške skupine Weezer, članico in člane Younaka pa druži ljubezen do benda Red Hot Chilli Peppers.V svojem repertoarju ima Younak tudi komad punk rock benda Green Day, trenutno za nastop v Svaveji uti pripravlja pesem Losing my Religion ameriškega benda R.E.M. Na pliberškem jormaku bodo zaigrali tudi tri lastne avtorske pesmi.

»Fokus benda ne leži na ustvarjanju lastne glasbe in na uspehu, ta se bolj ali manj itak sam zgodi.« Younak

Skupino nameravajo obdržati tudi med študijem na Dunaju

Članica in člani Younaka nameravajo tudi po selitvi na Dunaj nastopati na Unit Pop & Rock koncertu v gostišču Juenna, ki ga prireja prav mladina SKD Globasnica. Malo bolj oddaljen cilj pa je posneti album z desetimi avtorskimi pesmimi.