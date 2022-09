Mira Lukman je ženska, ki jo pozna skoraj vsa Podjuna, saj je že vrsto let odgovorna za čistočo Kulturnega doma Pliberk. V času jormaka skrbi za čistočo stranišč, torej opravlja eno tistih nalog, ki vzdržujejo infrastrukturo, da se soljudje lahko udeležujejo jormaškega trgovanja in veseljačenja.

Ko ste prišli delat v Pliberk, ste bili še mladi. Kakšne načrte ste imeli, kaj ste želeli postati?

Mira Lukman: Kot šolarka ciljev sploh nisem imela, ker se mi ni dalo učiti. Sploh ne. Če se nam ni ljubilo, nismo šli v šolo. Nihče ni nič rekel. Mama me je enkrat zasačila, se razjezila in me malo natepla, sicer pa se ni nič zgodilo. Torbe smo vrgli v neko hišo, ki je bila še v gradnji, in šli po svoje. Po slovenski osnovni šoli sem naredila tečaj za pomočnico v kuhinji. Ostala sem doma, ker sem imela tri otroke, mož pa je delal v tujini.

Kako ste z Raven na Koroškem prišli v Pliberk?

Pred približno 20 leti je moja teta delala v Haderlapovi gostilni v zgradbi Kulturnega doma Pliberk. Takrat sem prišla pomagat v kuhinjo. Pozneje me je vodja doma vprašal, ali bi hotela dvakrat tedensko čistiti Kulturni dom, ki takrat še ni bil tako velik. Tako sem postala čistilka. Dom je postajal vse večji, imamo velike prostore, tako da še vedno čistim enkrat ali dvakrat na teden, poleti pa imamo generalno čiščenje, da se vse sveti.

Kako so reagirali ljudje, ko so izvedeli, da ste čistilka?

Če si v Sloveniji rekel, da čistiš, nisi bil nič vreden. Včasih so se nekateri iz mene norčevali, zdaj pa tega ni več. Jaz tukaj rada delam in se dobro počutim. Pred kratkim sem zbolela in imela težjo operacijo. Če dela ne bi marala, se ne bi vrnila, ampak sem spet tukaj.

Kako pa je z znanjem jezika? Ste že govorili nemško, ko ste prišli v Pliberk?

Nisem, v kulturnem domu so vsi govorili slovensko, vse do danes, tako da nemško še vedno ne znam dobro. Malo sem se naučila pri pogovorih. Razumem veliko, govorim pa tako, da se mi sogovorniki smejijo. Pa naj se smejijo! Če res nič ne razumem, rečem »nix verstehen«, potem pa oni začnejo govoriti slovensko.

V času jormaka so stranišča v Kulturnem domu Pliberk odprta tudi za zunanje goste. Takrat vi skrbite za red in čistočo na straniščih. Kdo koristi to ponudbo?

Predvsem domačini. Pravijo, da so stranišča pri nas bolj čedna kot na jormaku. Prihaja več žensk kot moških, seveda tudi otroci. Prihajajo pa tudi Italijani, Hrvatje, torej obiskovalci, ki jih do nas pripeljejo avtobusi. Ko izstopijo, iščejo stranišča in pridejo k nam.

Je stalna oskrba stranišč med jormakom sploh potrebna?

Mislim, da je potrebna. Nekaj let je ni bilo, pa so se dogajale čudne reči. Nastalo je precej škode.

Na kaj posebej pazite?

Najbolj pomembno je, da so stranišča čista in da ne zmanjka papirja. Kadar ni navala, počistim za vsakim obiskovalcem, kadar pa naenkrat pride več avtobusov in je vse polno, to ne gre. Takrat stranišče uporabi nekaj ljudi, potem pa se pomešam v vrsto in hitro očistim, da je za naslednjo skupinico spet čisto.

Jormak traja štiri dni. Kdaj so stranišča odprta in kdaj je naval na stranišča največji?

Največ obiska imamo ob sobotah, najmanj pa ob ponedeljkih. Stranišča so odprta takrat, ko je v hiši odprta tudi gostilna. Uporaba stranišč je za gostilniške goste brezplačna, zunanji gostje pa morajo plačati – doslej je bila cena 50 centov. Ljudje so se tega navadili.

Imate kako straniščno anekdoto?

Če kdo pazi na red in čistočo, se na straniščih ne dogaja nič posebnega. Le enkrat je prišel gost, ki je bil zelo dolgo na stranišču. Očitno je imel težave, slekel je »gate« in jih zatlačil v stranišče, tako da se je zamašilo. Tedanji hišnik in vodja hiše sta iz spodnje etaže stvar želela popraviti. Nekaj sta tolkla in rukala – bila sta lepo oblečena, ker sta bila prej pri povorki – potem se je pa predrlo in je špricnilo po njiju. V trenutku sta bila tako umazana, da sta morala pod tuš in se preobleči. Šla sta domov, da sta se še malo uredila in naparfumirala, jaz pa se nisem mogla nehati smejati. Seveda sem morala vse počistiti. Rokavice gor, pa na delo!

Kako bo s stranišči letos, ko je gostilna v kulturnem domu zaprta?

Jormaka dve leti ni bilo, letos je gostilna zaprta, jaz pa iz zdravstvenih razlogov odhajam na dopust. Stranišča bodo odprta le v soboto, najdlje do 18.00.