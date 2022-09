Kakor gasilci ima tudi Rdeči križ v Pliberku svoje poslopje ob robu jormaškega travnika. Kot pravi Andrej Smrečnik, je intervencij na jormaku več, ko je vreme lepo, saj ob slabem vremenu ni recimo pikov insektov in problemov z alergijskimi reakcijami. Zvečer imajo reševalci več dela s posledicami pretepov kot pa s posledicami pijanosti, kar je morda presenetljivo. Tu in tam je predvsem pri starejših obiskovalcih problem dehidracija, predvsem pri vročini. Ko gleda na dosedanje intervencije na jormaku, Smrečnik opaža, da skozi leta pojema agresivnost med obiskovalci oz. da je pretepov manj, prav tako pravi, da je manj težav zaradi alkohola kot nekoč. Ponoči gredo reševalci v parih vsako uro na sprehod po travniku, da ocenijo situacijo in pomagajo pomoči potrebnim.

Andrej Smrečnik se od dosedanjih jormakov v vlogi reševalca spominja tistega iz leta 2017, »ko je bilo predvsem ponoči res veliko dela, tudi hujših zadev, telesnih poškodb, ne vem, ali je bila polna luna, ampak so se res precej pretepali«. Andrej dodaja, da imajo sicer na jormaku čas tudi za opazovanje dogajanja in za klepet z znanci.

V Pliberku je okoli 20 prostovoljnih reševalcev, Smrečnik je prvič kot reševalec pri jormaku sodeloval leta 2003, ekipa reševalcev iz Pliberka na jormaku opravi okoli 600 ur prostovoljnega dela. »Res je bilo zelo drugače prvič doživeti jormak s te perspektive, ki nima skoraj nič skupnega s perspektivo obiskovalca,« pravi 39-letnik, doma v Globasnici. Reševalci so na jormaku nenehno prisotni od petka popoldne do torka zjutraj.

V poslopju Rdečega križa ob travniku imajo tudi postelje za počitek in okrevanje, po besedah Smrečnika so bili v preteklosti najpogostejši gostje na teh posteljah povečini starejši kegljači, ki jim je ob visokih stavah pogosto zavrela kri. Z mladino skorajda nimajo problemov, pravi Smrečnik in dodaja, da so mlajše generacije v primerjavi s starejšimi zmernejše pri uživanju alkohola. Posamezen reševalec je na jormaku v pripravljenosti 12 ur, stroške za opravljeno službo občina plača Rdečemu križu. Vodja krajevne postojanke Rdečega križa v Pliberku Andrej Smrečnik pravi, da ima njegov delodajalec veliko razumevanja za njegovo prostovoljno službo, da pa »danes ni več veliko podjetij, v katerih bi si lahko uredil, da prideš pozneje v službo«, kar je vzrok tega, da imajo prostovoljni reševalci težave z naraščajem.