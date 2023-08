Včeraj so v Pliberku postavili sejemsko znamenje, ki ga sestavljata grb in roka z mečem. Znamenje 14 dni pred začetkom pliberškega jormaka oznani skorajšen pričetek največjega ljudskega slavja in semnja na južnem Koroškem, kot srednjeveški pravni akt takoimenovana »frayunga« določeno ozemlje za določen čas oprosti davčnih obveznosti. Namesto medice so letos nazdravili s pivom gostilne Breznik.