Tudi v ponedeljek, 4. septembra, je ogromno ljudi obiskalo Pliberški jormak. Kramarski trg je bil dobro obiskan, razstavljalci in podjetniki so bili zadovoljni. V Svaveji uti so še zadnjič zaplesali ob zvokih Ansambla Rosa. Članice in člani libuške godbe na pihala so popoldne tradicionalno »pometali« po jormaku, kar pomeni, da se letošnji jormak končuje. V Breznikovi uti je skupina »Die Buben« jormak zaključila s fešto, poimenovano po njihovem hitu »Heite gemma niama ham«.