Leto 1975 je bilo začetek Svaveje ute. Že peto leto društveniki Slovenskega prosvetnega društva Edinost sodelujejo v šotoru s podjetjem Partl iz Dobrle vasi. V tretji generaciji ga že devetnajst let vodi Otto Partl.

»Da podjetnik sodeluje z društvom, je bila prava odločitev. Tako smo ohranili tradicijo Svaveje ute na jormaku. Vsako leto postajamo boljši in se bolje spoznavamo. Vsako leto pa se naučim tudi par stavkov več slovenščine.« Društvo seveda poskrbi za kulturni spored, Partl pa za kuhinjo in postrežbo. »Jedilni list na jormaku se letos ne bo veliko spremenil, znani smo po visoki kvaliteti jedi in hitri postrežbi.« Na jedilnem listu so priljubljene jedi kot koroški krapi, dunajski zrezek ali goveje meso s hrenom in krompirjem. »Imamo dolgoletne izkušnje z Jožefovega sejma v Dobrli vasi, seveda pa je bil naš cilj, da bomo kdaj zastopani tudi na pliberškem jormaku,« pravi Partl. Tudi kulturni spored Svaveje ute je pester. Nastopajo šolski bend Slovenske gimnazije Ladja, skupina YOUNAK iz Globasnice, Trio Alpe, ansambel Igor in zlati zvoki, Ansambel Abuhi, Godba na pihala Šmihel, Omizje muzikantov Podjuna, Tomaž Boškin, ansambel Valovi, Kvintet Donet, Ansambel Rosa in MoPZ Foltej Hartman. Za jormak se ponavadi spremeni vreme. O optimalnem vremenu za jormak iz vidika gostilničarja pa pravi: »Ne sme biti pretoplo in tudi ne premrzlo. Nekaj vmes pač.«

Danes je v ospredju catering

Ekipa Svaveje ute

Partl je izučen mesar in vodi družinsko podjetje v Dobrli vasi v tretji generaciji. To podjetje je prevzel pred 19 leti, ko je bil star 21 let. »Že zmeraj je bilo rečeno, da bom jaz nekoč prevzel podjetje. Ko se je oče upokojil, sem ga pač nasledil.« Danes ima 12 do 16 redno zaposlenih sodelavcev. S cateringom so začeli že starši, Otto Partl pa je to ponudbo še razširil. Pred 15 leti so nehali z lastno klavnico. Mesarska dela se danes opravljajo samo še za prodajalno v Dobrli vasi in kot priprava za kuhinjo. V gostišču v Dobrli vasi kuhajo od ponedeljka do sobote, vsak dan dva menija. »Gostišče je dobro obiskovano. Zdaj poleti se tudi turisti z bližnjih jezer pripeljejo na kosilo v Dobrlo vas.«

Težišče podjeta je danes catering – Partl pripravlja bifeje za do 800 ljudi. Sezona se začne marca in traja do sredine oktobra, nato se začne spet božični čas. »Poleti imam do pet cateringov na teden, sicer pa v sezoni najmanj enega na teden. Samo januar in februar sta bolj mirna meseca.« Tedaj se Partl pelje na dopust. »V bistvu vsako leto že težko čakamo na Jožefov sejem, ki je hkrati začetek sezone, tedaj se začnejo praznovanja podjetij in podobno.«

Posebnih konjičkov Partl nima, pravi, da je catering njegov konjiček. »Je dobro za zdravje, saj med delom naredim veliko kilometrov.« Dolga leta je bil aktiven pri interesnem zastopstvu mladih podjetnikov Junge Wirtschaft. »Druženje med mladimi podjetniki je zelo važno, saj imamo vsi podobne probleme in lahko se drug od drugega učimo. V našem okraju je veliko dobrih, mladih podjetnikov.«

Med pandemijo dostava na dom

V času pandemije seveda bifeji in prireditve niso bile možne. Partl se je v tem času osredotočil na dostavo hrane na dom. »Med pandemijo smo imeli čas izgraditi novo poslovno vejo, ki bi je sicer ne imeli.« Že prej je Partl dostavljal pripravljeno hrano na dom, a s tem ni rasel. »Zdaj imamo določeno velikost in že z ustno propagando pridobivamo nove stranke. Dostavljamo v regiji Sinča vas, Škocjan in Velikovec. Zdaj hočemo pripraviti še dodatno dostavno linijo v smer Pliberka, Šmihela in Metlove. Povpraševanja je dovolj.«