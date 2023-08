Jormaška zapestnica: Dvojezična sejemska zapestnica iz blaga

Za letošnji jormak so organizatorji pripravili dvojezične sejemske zapestnice z napisom »I love Wiesenmarkt/jormak«.

Adrian Mandl: »Zapestnica se je razvila iz reklamne ideje. Na jormaku se srečujejo razni jeziki, zato je bilo od vsega začetka jasno, da bo dvojezična. Po pet evrov smo jih do sedaj prodali že okoli 2.000. Obiskovalci jormaka si bodo zapestnico lahko priskrbeli v naši mobilni pisarni ali pa pri prodajalcih na terenu.« Kdor bo zapestnico iz blaga nosil pritrjeno okoli zapestja, bo lahko na jormaku brezplačno uporabljal sanitarije.

Gospodarski paviljon: Na jormaku se predstavlja Dežela pod Peco

V skupnem razstavnem paviljonu se bo letos prvič na jormaku predstavilo gospodarsko združenje Dežela pod Peco, da bi svoji ciljni publiki približali raznolikost in uspešnost regionalnih podjetij.

Bernhard Reiter, predsednik združenja: »Naš skupni razstavni prostor je nasproti šotora gostišča Breznik. Obiskovalcem se bodo predstavila podjetja od gostinstva do pleskarstva, od obdelave granita do lesa, kuhinjske opreme itd. Koroška gospodarska zbornica bo predstavila tudi novi koncept železniških povezav ‘AREA Süd’.«

Stojnica KIS spet vabi: KIS tudi letos pričakuje goste v šotoru Alpe-Jadran

Tudi letos se bo na jormaku predstavila Kmečka izobraževalna skupnost (KIS). Marinka Mader-Tschertou: »Obiskovalce bomo pogostili z vini iz več regij in jim ponudili domač kruh s salamo in z zaseko. V nedeljo nas bodo obiskali rejci drobnice iz Bele Krajine, v ponedeljek pa pričakujemo na stojnici predvsem kmete, da se srečamo in malo pogovorimo. Tudi sicer je stojnica KIS mesto srečanj, saj nas obiščejo politiki, medijski predstavniki, gospodarstveniki in seveda kmetice in kmetje.«

Več sto klobas: Cesar klobas pričakuje velik obisk

Gostinsko podjetje Stefitz ima dolgoletno jormaško tradicijo, saj sodeluje že več kot 50 let. Vsako leto jih obišče ogromno obiskovalcev, saj ima največji gostinski šotor več kot 800 sedišč. Obiskovalce pa v šotor ne vabijo le klobase, zrezki, krače, pečenka in pohani piščanci, temveč tudi uradna otvoritev jormaka ter glasba, za katero bo letos poskrbel Ansambel Rosa v petek in soboto ob 17.00.

Wolfgang Stefitz: »V podjetju in v družini negujemo tradicijo. Del te tradicije so naši sodelavci. Nekoč so nam hodili pomagat starši, zdaj pa prihajajo že njihovi otroci.«

Zadruga z bogato ponudbo vse dni na jormaku: Trgovina in gradbeni oddelek bosta odprta tudi v nedeljo od 10.00 do 17.00

Trgovina Zadruga Market Pliberk ima za pliberški jormak vse dni odprto in strankam ponuja več zanimivosti. Sodelavke in sodelavci bodo v soboto del tradicionalne jormaške povorke. V šotoru pred Zadrugo bo od četrtka do ponedeljka vse dni razprodaja svetil podjetja Globo ter razstava raz-nih ograj.

Pri stojnici Zadruge v šotoru Alpe-Jadran boste lahko med drugim okusili Berryshka GIN v kombinaciji z osvežilno Kombučo Lemongrass, ki jo izdeluje Magdalena Pečnik.

Tudi letos bo imela Zadruga stojnico v šotoru Alpe-Jadran. Tam bo v petek in v ponedeljek zastopnica podjetja Monterosso predstavila novi letnik belega vina iz istrske malvazije. V soboto se bo na stojnici Zadruge predstavilo podjetje Berryshka Gin. »Najboljši gin tonic lahko dobite na stojnici Zadruge. V nedeljo boste lahko na naši stojnici srečali Magdaleno Pečnik iz manufakture Lenas’ Kombucha. Okusili boste lahko odlične koktejle iz kombuče in Berryshka-gina, tako da bodo tudi naši regionalni dobavitelji s svojimi izdelki del naše stojnice,« nam je povedala Katja Jontes, ki je pri Zadrugi pristojna za marketing.

Na stojnici bodo ponujali še narezke kraškega pršuta in sirov ter mesni sir kmetije Roda iz Večne vasi (Michael Fera). Poleg tega bo Zadruga še s posebno razstavo Stihl izdelkov prisotna v šotoru gospodarskega združenja. Vse dni od petka do ponedeljka bo parkirišče Zadruge na voljo strankam trgovine, nakup v trgovini bo možen brez ovir. Katja Jontes: »Veselimo se vašega obiska.«