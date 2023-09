Za jormak domačini raznih poklicev za nekaj dni prevzamejo zanje netipične naloge in tako pomagajo, da jormak vsako leto znova zaživi. Največ takih nalog je v gostinstvu.

Manca Rebula, ste pedagoginja, vsako leto pa vas vidimo tudi na pliberškem jormaku.

Manca Rebula: Na jormaku kot natakarica že od leta 2011 pomagam lokalnim podjetjem, torej že iz časa, ko še nisem živela na avstrijskem Koroškem. Jormak je nekaj posebnega, nekaj dni vlada drugačno vzdušje in vsi se pripravljamo na ta »peti letni čas«. Ljudje pridejo od vsepovsod. Tukaj srečaš stare znance, z obiskovalci se zliješ v skupni vrvež.

Kaj pa delovni čas?

Delovni čas je zelo različen, dogajanje se začne že dopoldne in traja vse v noč. V šotorih, ki so odprti ponoči, pa smo delali do štirih zjutraj.

Kako se pripravite na te štiri posebne dni?

Poleti grem za nekaj tednov na morje. Dopust vedno načrtujem tako, da se vrnem na Koroško že nekaj dni pred jormakom. Sodelavci se sestanemo že v sredo, resno delo pa se začne v četrtek, saj je treba pripraviti šank, postaviti mize, napolniti hladilnike ipd. Po jormaku še pospravimo, potem pa se spet vrnemo v »normalno« življenje. Sama se po jormaku intenzivno pripravljam na naslednje šolsko leto.

Učiteljica Manca v družbi dveh učencev

In kako se oblečete za natakarsko delo?

Vedno oblečem dolge hlače in majico, ki nima globokega izreza. Včasih nosimo majice z napisom podjetja, za katerega delamo. Najpomembnejši pa so udobni čevlji, saj smo res veliko na nogah.

Nam zaupate kakšno jormaško anekdoto?

Ko so ljudje dobre volje in pod vplivom alkohola, izrečejo tudi zelo »skrite« misli. Nekoč se mi je nek mladenič izpovedal, da se je takoj zaljubil v moje oči in mi nato ves večer pihal na dušo, naslednji dan pa se tega verjetno sploh ni več spomnil. Takšne stvari seveda jemljem za šalo.

Katere lastnosti so potrebne za natakarsko delo v množici ljudi?

Vsekakor moraš biti komunikativen in spreten. Večkrat se pošalim in rečem, da je poučevanje moj poklic, »kelnarjenje« pa moj hobi. Zato tudi vsako leto prostovoljno pomagam na gasilski veselici v Vogrčah. Vedno ostanejo prijetni spomini in nova poznanstva.