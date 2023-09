Raimund Grilc in Hermann Enzi

Hermann Enzi iz Vogrč, podžupan občine Pliberk, in Raimund Grilc iz Libuč sta znani imeni s političnega odra. Tokrat se z njima nismo pogovarjali o politiki, temveč o njuni vlogi na pliberškem jormaku, kjer se javnosti predstavlja »Lions Club Pliberk mesto kulture«.

Od kdaj ste včlanjeni v Lions Club Pliberk?

Hermann Enzi: Oba sva postala člana kluba leta 2016, v obdobju 2019 do 2020 pa sva ga tudi vodila, jaz kot predsednik kluba, Raimund Grilc pa kot naš tajnik. Zdaj klub vodi Helmut Machhammer.

Katero nalogo si je zadal klub?

Hermann Enzi: Naš klub je dobrodelni klub, saj skušamo pomagati ljudem v stiski in podpirati kulturo. Večinoma gre za finančno podporo. Morda je prej klub veljal za elitarnega, zdaj pa je v ospredju pomoč, tako da nas lahko domačini opozorijo na tiste, ki jim ne gre dobro, ker so se znašli v težavah. Pomagamo družinam oz. otrokom, da se lahko udeležijo šolskih izletov ali tečajev, nekoč smo za nadarjenega otroka financirali nakup glasbenega inštrumenta, omogočamo nastope mladih glasbenikov ipd.

Raimund Grilc: Na tih način podpiramo družine v stiski. To pomeni, da z njihovimi imeni ne gremo v javnost. Pomagamo hitro in na neformalen način.

Od kod pa vaš klub črpa finančna sredstva?

Hermann Enzi: Člani kluba plačujemo članarino, poleg tega pa imamo na jormaku vsakoletno zbiralno akcijo, ko prodajamo srečke. Obiskovalci jormaka kupijo srečke in v našem šotoru dobijo nagrado. Imamo več sponzorjev, zato so nagrade vsako leto zelo raznolike, na primer kolesa, razni stroji, slike naših umetnikov ipd. Glavne nagrade dobijo srečke z okroglimi številkami. Te žrebamo v ponedeljek popoldne ob pol šestih.

Raimund Grilc: Denar iz zbiralnih akcij vedno namenimo ljudem iz naših krajev. Sicer pa je Lions Club Pliberk mesto kulture povezan tudi z drugimi Lions Clubi na Koroškem, npr. Klopinjsko jezero, Labodska dolina, pa tudi preko meje, npr. s klubom Slovenj Gradec.

Kaj pa, če sredstva iz članarin in z jormaka ne zadostujejo?

Raimund Grilc: Tudi to se je že zgodilo. Takrat smo člani kluba iz privatnega žepa prispevali finančna sredstva. Seveda pa so naša sredstva omejena.

Ima klub svojo pisarno?

Hermann Enzi: Pisarne nimamo. Srečujemo se dvakrat na mesec, in sicer v gostiščih Breznik in Erna. Smo skupina ljudi, ki prihajajo iz različnih krajev, pa tudi iz različnih po­klicev. V ospredju srečanj je druženje ter izmenjava mnenj in izkušenj. Včasih se skupaj odpravimo tudi na ekskurzije.

Koliko članov imate in koliko je žensk?

Raimund Grilc: Naš klub je moški klub in ima 38 članov. Sicer pa obstajajo tudi mešani klubi, pa tudi naša najvišja predsednica kluba v Avstriji je ženska. Poudariti želim, da nihče od naših članov ni »macho« v starem smislu besede. Povezuje nas prijateljstvo in pripravljenost pomagati.