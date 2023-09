Tudi v nedeljo, 4. septembra, je vladalo veselje na Pliberškem jormaku in v Svaveji uti. Po oddaji voščil Slovenskega sporeda ORF so pevci MoPZ Foltej Hartman in mestni župnik Ivan Olip v Svaveji uti načepil sod piva. Oddajo voščil so v živo sooblikovali Tomaž Boškin, Kvintet Donet, Godba na pihala Šmihel in MoPZ Foltej Hartman. Kasneje sta na oder stopili pihaln godbi iz Ruš in iz Lovrenca na Pohorju. Popoldne so publiko zabavali godci omizja podjunskih muzikantov.