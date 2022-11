Minulo soboto, 5. novembra, sta Kulturni dom Pliberk in ODER 73 vabila na pevski koncert v listopadu. Nastopali so skupina Novum Novum, MePZ Divača in MoPZ Vinko Poljanec iz Škocjana. Skozi večer je vodil moderator Franc Kuežnik, ki je številne obiskovalke in obiskovalce na koncu koncertnega večera povabil na slavnostni koncert ob 90-letnici MoPZ Foltej Hartman, ki bo v soboto, 19. novembra, ob 19.31, v Kulturnem domu v Pliberku.