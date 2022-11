Moški pevski zbor Kralj Matjaž je preteklo soboto vabil na tradicionalni Jesenski koncert v šmihelsko ljudsko šolo. Jesenski koncert že leta prireja tržna občina Bistrica nad Pliberkom, vsako leto z enim od naslednjih štirih zborov: St. Katharinachor in MePZ Gorotan iz Šmihela ter MGV Petzen in MoPZ Kralj Matjaž.

Moški pevski zbor Kralj Matjaž prepeva že celih 42 let. Čas korone je prinesel veliko sprememb, saj je kar pet pevcev izstopilo iz zbora, pred kratkim pa so dobili tudi novega zborovodjo, ki prihaja iz Slovenije. Kljub tem spremembam je zbor Kralj Matjaž prevzel odgovornost za letošnji koncertni program in pogostitev gostov. Tako so v Evropski ljudski šoli Šmihel zadoneli zborovski glasovi matjaževcev, Mešanega pevskega zbora Podjuna in Mešanega pevskega zbora Zvon iz Šmartnega pri Litiji.

Adrijan Mandl

Adrijan Mandl, predsednik kulturnega društva: V preteklih letih smo bili razvajeni, saj smo praviloma imeli polne dvorane. Zdaj zaradi pandemične situacije marsikdo spet raje ostane doma, kljub temu pa je za nas bil pravi čas, da ponovno stopimo na oder. V goste smo povabili dva zbora. Marsikateri matjaževec je aktiven tudi pri Mešanem pevskem zboru Podjuna, zato Podjuno vidimo kot svojo »večjo sestro«. Mešani zbor Zvon pa smo spoznali, ko nas je Rajko Meserko kot član Slovenskega okteta pred leti povabil v Šmartno pri Litiji. Takrat smo mi gostovali v Sloveniji, zdaj pa je Zvon gostoval pri nas. To je bilo naše drugo srečanje in upam, da se bo prijateljstvo nadaljevalo.

Tadej Pačnik

Tadej Pačnik, novi zborovodja matjaževcev, je povedal, da so se po velikih spremembah v zboru dobro ujeli. Trenutno ima zbor deset članov, vadijo pa enkrat tedensko po dve uri. Pripravljajo nov zborovski repertoar, ki ga je treba izbrati tako, da ni prezahteven za spremenjeno zasedbo v pokoronskem času, hkrati pa tudi ne sme biti prelahek, saj mora za pevce predstavljati izziv. Zavedajo se, da lahko le s primerno izbiro glasbe privabijo tudi mlajšo publiko.

Vse slike z jesenkega koncerta: https://www.novice.at/kultura/jesenski-koncert-matjazevcev/