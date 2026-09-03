Jeseni niz prireditev »Dom:a« v Kulturnem domu

Cikel prireditev festivala Dom:a obsega koncerte, filmski projekciji, razstavo ter delavnico za najmlajše. Oblikovale ga bodo koroškoslovenske umetnice in umetniki, saj so cilji festivala povečati vidnost mladih ustvarjalk in ustvarjalcev, jim omogočiti optimalne pogoje za nastope, za živeto dvojezičnost ter za kulturno izmenjavo v čezmejnem prostoru med Avstrijo in Slovenijo. Kot poudarja Natalija Hartmann, so v programu festivala »močno zastopane ženske ustvarjalke mlajše generacije«. Recimo režiserka Timna Katz s filmom »3 dni, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu«. S projekcijo tega filma se v petek, 11. septembra ob 19.30 pričenja festival Dom:a. Dalje Julia Spitzer-Wakounig in Larissa Dumpelnig, ki se na razstavi »Doma je, kjer je umetnost« 19. septembra predstavljata s svojimi slikami in fotografijami. 26. septembra bo prikazan film Pilije režiserke Samire Fux. 3. oktobra ob 10.00 sledi glasbena delavnica Naš pisani glasbeni svet za otroke med 3 in 6 letom starosti, ki jo vodita Mira in Sara Gregorič. »Osebno mi je zelo važno, da nekaj ponudimo tudi najmlajšim in družinam, kajti brez njih tudi publike ne bomo imeli za bodočnost«, poudarja Natalija Hartmann. Edini moški frontman v okviru festivala Dom:a Tonč Feinig bo s svojim Little Big Bandom nastopil 14. novembra. Nato pa so spet glavne ženske. Recimo pevka Anja Smolnik z zasedbo 4tet in projektom Odnosi (28. november), pevka Lara Rutar z bendom Soulhotel (5. december) in igralka Lara Vouk s kabaretnim glasbenim večerom v nemškem jeziku z naslovom »Schönes und Schreckliches von und über Brecht« (20. december). Vse prireditve razen glasbene delavnice so ob 19.30.