Jazz pevka Anja Smolnik: »Jazz je kot igrišče, kjer se glasbeniki lahko igrajo«

Anja Smolnik: Že od malih nog sem zelo rada pela, sprva v zboru Mlada Podjuna, nato v šolskih zborih. Veliko sem prepevala tudi s svojo babico Pepco Sadjak, ki je bila odlična pevka in nas je vse navdušila nad muziciranjem. Pri sedmih letih sem se začela učiti klavir v glasbeni šoli, pri dvanajstih pa sem začela s petjem pri Voxon Academy. Obiskovala sem tudi gledališko šolo in do 14. leta sem se bolj videla v gledališču. Preko Voxon Academy pa sem se zelo navdušila nad petjem. Pri tem je imel ključno vlogo moj profesor Žan Hauptman. On je bil prvi, ki me je vprašal, če bi študirala glasbo. Ta misel mi nikakor ni dala miru in me je kmalu privedla do spoznanja, da si to res močno želim. Pred študijem sem obiskovala glasbeno teorijo na zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu ter program Excellent Cluster Music (ECM). Poleg tega sem veliko dragocenega znanja in izkušenj pridobila na zborovskih delavnicah v Tinjah. Po opravljeni maturi na TAK sem se odločila za študij petja. Pri tem sem zelo hvaležna staršem za podporo, ker ni samoumevno, da kdo študira glasbo in da domači to podprejo.