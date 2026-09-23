Imeniten koncert kapelškega Lovskega zbora

Vešče in kratkočasno sta povezovala Monika Novak-Sabotnik, sicer hči lovca in domačinka, ter Franc Jožef Smrtnik. Zboru so prišli čestitat županja Liza Lobnik, ki se je zboru zahvalila za njegovo pomembno kulturno delo in njemu ter ustanovnemu predsedniku Erniju Župancu in ustanovnemu pevcu Danijelu Brumniku podelila občinsko listino. Predsednik KPL Janez Kaiser je zboru z besedami, da so pevci Lovskega pevskega zbora Železna Kapla »ambasadorji slovenske lovske pesmi na Koroškem« podelil priznanje Kluba prijateljev lova. S pesmijo sta čestitala tudi skoraj pol stoletja mlajši zbor Koroškega lovstva s predsednikom Ferdinandom Kinzlom na čelu ter Rainer Potočnik v imenu kapelške zelene bratovščine. Med gosti večera sta bila tudi predsednik koroških lovskih čuvajev Bern­hard Wadl in zastopnik Koroške lovske zveze Franc Rotar. V imenu zbora pa je Franc Jožef Smrtnik podelil zahvalno priznanje ustanovnim članom Erniju Župancu, Francu Pasterku, Mirku Kelihu in Mihiju Ošini. V prijetni družbi je jubilejni koncert Lovskega pevskega zbora Železna Kapla izzvenel v kapelško noč.