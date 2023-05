V nedeljo, 7. maja, bo Železna Kapla dobila nov prireditveni prostor. Pravzaprav ne nov, saj gre za farno dvorano, ki je po prenovi postala Hiša kulture – farna dvorana. Ime bo dvojno zaradi dvojnosti upravljalno-lastniške strukture kapelške fare in SPD Zarja.

Približno leto dni je trajala obsežna in celovita prenova farne dvorane v Železni Kapli, za katero stojita kapelška fara in Slovensko prosvetno društvo (SPD) Zarja. Kot Hiša kulture – farna dvorana zdaj ponuja sodobno odrsko, svetlobno in tonsko tehniko, ki bo omogočila najboljše pogoje za kakovostno delo tudi na najzahtevnejših produkcijah. Kot pravi Vili Ošina, predsednik SPD Zarja, je po prenovi nedotaknjena ostala samo osnovna gradbena substanca farne dvorane: »Zamenjane so bile vse vodne inštalacije, na novo so bili speljani električni vodi, dodana je bila naprava za zračenje, nov je oder, nova so okna in tla, pa tudi svetlobna in tonska tehnika. Pod odrom smo dodali skladišče, v enem od prenovljenih prostorov bomo uredili knjižnico, popravljena je bila streha, prenovljen je bil vhodni predel, ki je poleg novega videza dobil talno gretje, po prenovi imamo tudi možnost zapreti prej odprto dvorišče, če bi bilo to potrebno. Tudi samo dvorišče smo na novo splanirali, odstranili meter zemlje in na novo položili tlakovce.«

Akterja prenove Poldej Zunder …

Poldej Zunder o prenovi

Kapelško faro je pri prenovi, ki jo je strokovno vodil arhitekt Toni Reichmann, zastopal dolgoletni kapelški župnik Poldej Zunder, katerega srce od prihoda v faro do danes gori za gledališke igre v slovenskem jeziku. »Prej ta dvorana ni dala več od sebe in včasih sem imel pomisleke, ko smo recimo improvizirali okoli reflektorjev, da se bo kje kaj vžgalo. Zelo vesel sem prenove, pa tudi tega, da se je predsednik Vili Ošina tako angažiral za vse to. Mislim tudi, da smo izkoristili edinstveno priložnost za udeležbo ordinariata oz. škofije pri tem tako pomembnem projektu.«

Galerija z novim parketom po prenovi

Prenova je stala okoli 800.000 evrov

Delo na dvorišču …

… in pri vhodu

Za tako obsežno prenovo je levji delež sredstev prispevala Krška škofija s kapelško faro, sledijo sredstva Urada zveznega kanclerja s plebiscitnim darom in tremi projektnimi subvencijami, ki jih je dobilo društvo SPD Zarja (vsega skupaj 75 odstotkov vrednosti celotne prenove). Republika Slovenija je prispevala okoli deset odstotkov celotne vrednosti prenove, dežela Koroška štiri, preostalih enajst odstotkov pa so z lastnim delom in materialom prispevali društveniki SPD Zarja. SPD Zarja bo po pogodbi s faro 40 let skrbela za program, z letno pavšalo pa za obratovalne stroške Hiše kulture – farne dvorane. Ker gre za skupni projekt Zarje in kapelške fare, je tudi ime dvojno. Zaradi dviga cen gradbenega materiala je pri prenovi SPD Zarja zmanjkalo okoli 50 tisoč evrov, ki jih bodo skušali med letom zbrati z več akcijami.

Vili Ošina.

Otvoritev in načrti za prihodnost

Otvoritev Hiše kulture – farne dvorane se prične v nedeljo, 7. maja, z mašo ob 9.00, ob 10.30 bo kulturni program, v katerem bodo zaigrali tudi prizor iz Linhartove Županove Micke. 11. junija bo SPD Zarja v Hiši kulture – farni dvorani ponovno uprizorila muzikal Hotel Obir, jeseni pa začela s pripravo novega kabareja, ki bo obravnaval obdobje nacionalsocializma. »Za pripravo tega projekta smo v pogovorih z društvom SPD Trta iz Žitare vasi,« je povedal Ošina. Sosedom so še pred slavnostno otvoritvijo marca prepustili tudi krstni nastop na novem odru, na katerem je zapel MoPZ Trta. Srčna želja kapelškega župnika Zundra pa je uprizoritev Kapelškega pasijona. »Verujem v to, da bomo kot naslednje igrali ta znameniti kapelški pasijon, kar je bila velika želja pokojnega Ericha Prunča. Iskreno upam, da se nam bo to posrečilo, zdaj, ko imamo tako lepe pogoje s prenovljeno dvorano. O projektu uprizoritve našega pasijona že tečejo konkretni pogovori, Božo Hartmann bo odgovoren za petje, Breda Varl pa za sceno.«