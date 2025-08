Harmonije poletja na koncertu ob Breškem jezeru

Publiko so navdušili domači zbori: Pevsko društvo Gorotan, St. Katharina Chor, MoPZ Kralj Matjaž ter gostje iz Roža, Šentjanški tamburaši. Skupaj zapete zaključne pesmi v obeh deželnih jezikih so okrepile občutek povezanosti. »Lepo je bilo videti, kako so se ljudje zbrali, da bi uživali v glasbi, praznovali, se smejali in doživeli nepozabne trenutke,« je povedala Doris-Grit Schwarz, ki je kot predsednica kulturnega odbora občine prevzela odgovornost za organizacijo koncerta.