V sklopu festivala avstrijskega filma Diagonale, ki bo v Gradcu od 5. do 10. aprila, bo imel celovečerni film režiserke Andrine Mračnikar »Verschwinden/Izginjanje« svojo praizvedbo. Dokumentarni film o dvojezični zgodovini in prihodnosti avstrijske Koroške z različnih vidikov zelo aktualno in hkrati osebno obravnava vprašanja jezika, identitete in spominov. Ali bo slovenski jezik, ki je bil na južnem avstrijskem Koroškem še pred sto leti jezik večine, ohranil svoj obstoj ali kmalu za vedno izginil?

Posebna različica filma, krajša od celovečerne, se je predvajala v sklopu prireditev CarinthiJA2020.

Premiera bo 9. aprila, ob 20.30, v graškem Schubertkino (kino dvorana 1). Ponovitev bo 10. aprila, ob 11.00 v Annenhof Kino. Informacije in vstopnice na www.diagonale.at.