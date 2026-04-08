»Glejte, da imate najprej civilni poklic, potem pa ustvarjajte«

»Slovenska gimnazija je bila zame fundament za moje celotno poklicno življenje,« je poudaril Janko Ferk. Za literarno ustvarjanje ga je v gimnaziji navdušil njegov razrednik, pokojni profesor Joško Kovačič (1946-2020). Ta je dijakom v tretjem razredu dal nalogo, naj napišejo pesem o jeseni z naslovom »Jeseni domov grede«. »S tem se je začela moja pesniška pot. Danes lahko rečem, da sem pisatelj, saj pišem že vse življenje, objavljenih imam veliko knjig, pa tudi plačujem davek finančnemu uradu za prodane knjige. A v življenju nisem imel samo enega poklica, temveč kar tri, v dveh sem še danes dejaven, v tretjem pa sem v pokoju.« Še vedno dejaven je Ferk kot pisatelj in profesor. V kontekstu formativnih spoznanj z gimnazije je omenil tudi profesorja nemščine Antona Feiniga, ki je mlademu Ferku priporočil, da naj si najprej izbere poklic in se nato posveti ustvarjalnosti. »Glejte, da imate najprej civilni poklic, potem pa pišite, slikajte ali karkoli.«