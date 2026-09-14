 Gledališki abonma »Pogled dlje+« vabi

Tako so v k & k centru Šentjanž, v Kulturnem domu Pliberk, v zadnjih letih pa tudi v iKultu v Celovcu ter v Farni dvorani v Šmihelu skozi leta gostovala skoraj vsa profesionalna gledališča iz Slovenije – od Kranja preko Ljubljane tja do Kopra in Trsta – s predstavami za vsak okus.