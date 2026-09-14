 Gledališki abonma »Pogled dlje+« vabi

Tako so v k & k centru Šentjanž, v Kulturnem domu Pliberk, v zadnjih letih pa tudi v iKultu v Celovcu ter v Farni dvorani v Šmihelu skozi leta gostovala skoraj vsa profesionalna gledališča iz Slovenije – od Kranja preko Ljubljane tja do Kopra in Trsta – s predstavami za vsak okus.
Nova sezona gledališkega abonmaja Pogled dlje+ se bo začela 7. oktobra s prvo predstavo v Šentjanžu. V k & k center ob 19.30 prihaja KUD Teatrus absurdus iz Grosupljega s predstavo Zadnja večerja. Komedija je slovenske gledalce navdušila s svojo igrivostjo in številnimi komičnimi preobrati. Topla in nekoliko odbita zgodba pripoveduje o tem, kako hitro lahko povsem običajen dan uide izpod nadzora.
Tudi druga predstava gledališkega abonmaja bo 21. oktobra ob 19.30 gostovala v k & k centru. S koprodukcijo Izdelovalka mrtvaških prtov v Šentjanž prihajata Društvo za umetnost AVGUS in ŠKUC gledališče, oba iz Ljubljane. Pretresljiva, sarkastična in skoraj nadrealistična gledališka uprizoritev je nastala po besedilu palestinsko-britanskega avtorja Ahmeda Masuda. Prinaša življenjsko izpoved 80-letne Hadži Suad z območja Gaze, ki tam že desetletja vodi uspešno obrt – šivanje mrtvaških prtov.
4. novembra v Kulturnem domu Pliberk s predstavo Zakaj sva se ločila gostuje Mestno gledališče ljubljansko. 18. novembra se abonma seli v celovški iKult, kjer s predstavo Ženitni oglas gostuje Mestno gledališče Ptuj. 2. decembra v farno dvorano Šmihel s predstavo Zofka K. prihaja Anton Podbevšek Teater iz Novega mesta. 16. decembra občinstvo v celovškem iKultu čakajo Fiziki, lastna produkcija Teatra Rampa.
Veliki abonma Pogled dlje+ z 12 predstavami (po štiri v Celovcu in Šentjanžu ter po dve v Pliberku in Šmihelu) stane 130 evrov. Mali abonma Pogled dlje z osmimi predstavami in dvema opcijama pa je na voljo za 109 evrov. Vstopnica za posamezno predstavo stane 22 evrov, dijaki in študenti bodo zanjo odšteli 14 evrov
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