Gledališka produkcija ob začetku spominskega leta: Dve ženski. Dva jezika.

O vsebini: V kaosu leta 1945 se na zapuščeni železniški postaji na Koroškem srečata dve ženski. Marija, koroška Slovenka, se vrača iz nemškega taborišča. Johanna, Nemka iz Celja, beži pred nasiljem osvoboditeljev. Ena govori le slovensko, druga le nemško. A njuni strahovi, izgube in upanja so si podobni. Je ogledalo – v katerem se lahko danes, v letu 2025, prepoznamo sami. V svetu, kjer »Nikoli več« zveni bolj krhko kot kdajkoli prej, ta uprizoritev spominja, da človečnost ne potrebuje jezika – samo pogum za poslušanje. Naslednji termini: 9., 10., 11., 13., 14., 15. in 17. maj 2025 – vsak večer ob 20.00.