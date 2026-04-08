Gledališka predstava proti pozabljanju

V napeti razpravi umetnic in režiserke z občinstvom, kamor je po prireditvi vabil Slovenski inštitut na Dunaju, so se oglasili tudi potomci žrtev holokavsta z razgibano razpravo o povezavi z zgodovino in usodo koroških Slovenk in Slovencev. Le škoda, da na prispevek poslušalke, češ da se »počuti neprijetno« in da ima vtis, da se mora opravičiti za dogajanja, o katerih pripoveduje uprizorjeno besedilo, ni bilo odziva ... Večer pa je izzvenel z besedami priznanja in zahvale nastopajočim.