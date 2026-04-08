Gledališka predstava proti pozabljanju

Gledališka predstava »Weiter leben – eine Jugend« (Živeti naprej – mladost) temelji na istoimenski avtobiografski knjigi avstrijsko-ameriške pisateljice Ruth Klüger in predstavlja osebno pričevanje o njenih izkušnjah preživetja v koncentracijskih in delovnih taboriščih. Predstava preklaplja med sedanjostjo in spomini.
Dve igralki upodabljata Ruth v različnih življenjskih obdobjih in prikazujeta pot judovskega dekleta, katerega otroštvo in mladost sta zaznamovala diskriminacija in preganjanje.
Močna poetična predstava proti pozabljanju - ki so jo podale mladi igralki in glasbenica - je prepričala in bila izrazita ter brez patosa.
V napeti razpravi umetnic in režiserke z občinstvom, kamor je po prireditvi vabil Slovenski inštitut na Dunaju, so se oglasili tudi potomci žrtev holokavsta z razgibano razpravo o povezavi z zgodovino in usodo koroških Slovenk in Slovencev. Le škoda, da na prispevek poslušalke, češ da se »počuti neprijetno« in da ima vtis, da se mora opravičiti za dogajanja, o katerih pripoveduje uprizorjeno besedilo, ni bilo odziva ... Večer pa je izzvenel z besedami priznanja in zahvale nastopajočim.
