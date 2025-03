Gledališka predstava skupine Kollektiv Frauenwerk: Zgodba aleksandrink je aktualna

Simona Roblek, pedagoginja za ljudi s posebnimi potrebami (38)

Doma sem v Pliberku, kjer živim z možem in tremi majhnimi otroki. Z gledališčem se ukvarjam že od malega, v tej zasedbi pa nastopam drugič. Pripovedujemo zgodbo žensk, ki so odšle v Egipt, da bi pomagale družinam, a ko so se vrnile, niso bile sprejete. Nad njimi je visela obtožba, kot da so naredile napako, da so odšle, čeprav so to storile, da bi pomagale družinam. V predstavi igram tri moške vloge in žensko Esther. Esther je v Egipt prišla z mamo, ko je bila še majhna. Preživlja se tako, da kot gospodinja dela v koptski hiši, potem pa jo gospodar posili. Donosi otroka za gospodarja in njegovo ženo, ki sta Esther izrabila, da bi imela potomce, nato pa Esther umre. Povezavo med predstavo in dogajanjem danes vidim v tem, da se je treba boriti za pravice žensk. Ko je bil pred kratkim ples za ženske pravice pred občino, so bili odzivi na družbenih omrežjih zelo negativni, češ, ali ženske nimajo drugih skrbi. Skrb za naše pravice je vendar primarna skrb! Enakopravnost bi morala biti čisto naravna in samoumevna. Pomembno je, da naše otroke senzibiliziramo za to in jih vzgajamo v enakopravnosti.