Jubilej so praznovali skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik in Moškim pevskim zborom Foltej Hartman iz Pliberka. Koncert se je začel s Prešernovo Zdravljico, »ki vsebuje vse najvažnejše želje kulturnega človeka«, kot je poudaril zborovodja Moškega pevskega zbora Valentin Polanšek Božo Hartmann. V prvem delu so pevci Moškega pevskega zbora Valentin Polanšek skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik zapeli 12 pesmi. Med njimi sta bili tudi Glej, vrh Obirja, sam stojim in Sem za pastirja, ki ju je napisal Valentin Polanšek. Ta je leta 1976 v okviru takratnega društva Obir ustanovil moški pevski zbor. Po njegovi smrti leta 1985 je vodenje prevzel njegov sin Emanuel Polanšek, zbor pa so poimenovali po ustanovitelju. Od jeseni 1993 ga vodi Božo Hartmann, ki je tako zborovodja že 33 let.
Zborovsko zgodovino so med pesmimi predstavili s kratkimi filmi. Božo Hartmann se je spomnil projektov in posebnega nastopa: »Leta 2015 je zbor pel v Dachauu na slovesnosti ob obletnici osvoboditve taborišča, kjer je moj oče, Foltej Hartmann, vodil zbor internirancev. Peli smo pred nemško kanclerko Angelo Merkel. Vodili so nas tudi skozi koncentracijsko taborišče. Vse je potekalo v znamenju slovenske pesmi v taborišču Dachau.« V imenu MoPZ Foltej Hartman je Obirčanom čestital pevec Franc Kuežnik, v imenu Kvinteta bratov Smrtnik pa Franc Jožef Smrtnik.
Koncert se je sklenil s Polanškovo himno Naj vse nas pesem dviga, katere zadnji verzi se glasijo: »A živa pač ostala, le slovenska pesem bo.« Kot solist je nastopil Stani Paulič. Moškemu pevskemu zboru Valentin Polanšek lahko ob jubilejnem koncertu le čestitamo in mu zaželimo, da bi slovenska pesem na Obirskem ostala živa ter da bi jo pevci še naprej prepevali s tolikšnim veseljem. Za dolgoletno prepevanje v zboru so Daniel Brumnik, Folti Paulič, Folti Laußegger in Božo Hartmann prejeli zlata priznanja Slovenske prosvetne zveze. Po koncertu je gostilna Kovač pogostila goste in pevce z odličnim golažem.
S celim srcem sem zraven, enkratno je, če lahko poješ med prijatelji. Rad imam domače obirske pesmi Valentina Polanška. Na koncertu sem imel solo v zaključni pesmi Naj vse nas pesem dviga. Za zbor si želim, da bi še naprej obstajali in da bi se nam pridružili tudi mladi. Vedno se rad spomnim tudi svojega rajnega tasta Hanzija Smrtnika, ki je bil eden od stebrov zbora in naš šofer.
V zboru sem se počutil pomlajenega, saj sem bil starejši med mlajšimi. Všeč sta mi bila dobra volja in petje. Še anekdota: Ko smo peli v Ljubljanski filharmoniji, smo praznovanje nadaljevali v Šestici. Tam smo se na stranišču po naključju srečali štirje basi: Zdravko Smrtnik, Folti, Rudi Pavlič in jaz. Zapeli smo štiriglasno, Zdravko Smrtnik pa je natakarici dejal, da smo kvartet Sraka
Iz rubrike Galerije preberite tudi