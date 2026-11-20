Jubilej so praznovali skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik in Moškim pevskim zborom Foltej Hartman iz Pliberka. Koncert se je začel s Prešernovo Zdravljico, »ki vsebuje vse najvažnejše želje kulturnega človeka«, kot je poudaril zborovodja Moškega pevskega zbora Valentin Polanšek Božo Hartmann. V prvem delu so pevci Moškega pevskega zbora Valentin Polanšek skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik zapeli 12 pesmi. Med njimi sta bili tudi Glej, vrh Obirja, sam stojim in Sem za pastirja, ki ju je napisal Valentin Polanšek. Ta je leta 1976 v okviru takratnega društva Obir ustanovil moški pevski zbor. Po njegovi smrti leta 1985 je vodenje prevzel njegov sin Emanuel Polanšek, zbor pa so poimenovali po ustanovitelju. Od jeseni 1993 ga vodi Božo Hartmann, ki je tako zborovodja že 33 let.