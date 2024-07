»Dandanes je na glasbenem trgu zgoščenka neke vrste vizitka, zato je ta oblika promoviranja glasbe še vedno zelo aktualna,« pravi Sara Gregorič.

Duo Sonoma, to sta sestri Mira Gregorič (violina) in Sara Gregorič (kitara), je 13. julija na letošnjem nizu koncertov sonusiada v Muzeju Liaunig predstavil svoj novi album »II«. Dve leti po izidu prve zgoščenke z naslovom »I« sta umetnici klasiko, jazz, koroško ljudsko glasbo in druge glasbene smeri spletli v harmonično celoto novih avtorskih skladb za violino in kitaro.

Posebna vez med sestrama in soustvarjalkama, ki skupaj muzicirata že od otroštva, se kaže v njuni izvirnosti, raznolikosti in edinstvenem zvoku. Sara Gregorič pojasnjuje: »V eni skladbi se skriva slovenska pesem ‘Rož, Podjuna, Zilja’, sicer pa najino glasbo preveva koroškoslovenska melanholija, ki pa jo spremljajo tudi bolj odločni toni, saj smo se koroški Slovenci naučili, da je za svoje mnenje ali za svoje mesto včasih treba biti zelo pokončen – to se zrcali v glasbi, ko si glasbenici igrava ‘nasproti’, potem pa se toni spet združijo v sozvočju in harmoniji.« Neke vrste harmonijo pa izraža tudi njuno umetniško ime. »Ime Sonoma je neke vrste ‘zvočna beseda’, v njej najdemo začetnici najinih imen Sara in Mira, začetek besede Sonus in še kaj. Beseda je nekaj univerzalnega, ker funkcionira v vseh jezikih, hkrati pa v najinih ušesih zveni domače, saj v našem dialektu rečemo ‘Koj bo z noma?’, zato sva jo vzeli za svojo.«

Naslednjič se bosta umetnici koroški javnosti predstavili 14. avgusta, na Triviumu pri sv. Hemi, ko bosta nastopili z vokalistko Valentino Inzko.