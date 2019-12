Borovlje Leta že na prvo adventno nedeljo SPD »Borovlje« in boroveljska fara vabita na adventni koncert v krajevni mestni župnijski cerkvi. Letošnje petje je bilo že štirinajsto in zelo dobro obiskano.

Stalnica dosedanjih petij je Komorni zbor SPD »Borovlje«. Zato je prisrčen pozdrav Romana Verdela, predsednika SPD »Borovlje« in pevovodje Komornega zbora veljal Kvintetu bratov Smrtnik in instrumentalistoma Kristijanu Filipiču in Vikašinu Miškoviçu, oba učitelja na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Med poslušalci je bilo nekaj članov mestnega in občinskega sveta s podžupanom Franzem Wuttijem in odbornico Marinko Mader Tschertou na čelu, pa tudi zastopniki sosednjih društev in zborov.

Želja po miru, umiritvi, poglobljenosti in razmisleku ob vse hujšem hlastanju po nekih materialnih fatamorganah in njihovem navideznem zadoščanju in lovu po sreči, kar vse obljubljajo živopisane reklame, je bila srž globokih misli nagovora škofijskega kanclerja Jakoba Ibouniga in kritičnih besedil, ki jih je pripravil, spisal in prebral Niko Kupper.

Tudi prepletanje govorjene besede v obeh deželnih jezikih in odlično zapete pesmi in mojstrsko ubrani inštrumentalni zvoki na flavti in kitari iz različnih kulturnih in jezikovnih krogov je bilo naravnano na uresničitev tiste velike večne želje, da bi končno napočil pravičen mir ljudem na zemlji. In glej – noben aplavz ni motil in lomil vzdušja in občutja, ki naj bi vladalo v menda najbolj mirnem času v letu. Na koncu pa so vsi nastopajoči skupaj z občinstvom zapeli pesem »Je angel Gospodov«.