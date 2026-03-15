Žarek upanja je letos zasijal že devetič

»Za petdeseti rojstni dan sem pomislil, da bi bilo bolj pametno narediti kaj dobrega za bližnje, kot pa le organizirati slavje in se poveseliti. Tako je pred devetimi leti nastal koncert Žarek upanja v pomoč Korošcem v stiski,« se spominja Vladimir Smrtnik, organizator koncerta. Po besedah Smrtnika podporo najbolj potrebujejo družine z otroki s posebnimi potrebami, hudo bolni ter vsi, ki so jih prizadele oz. oškodovale naravne katastrofe kot na primer neurja in poplave pred dvema letoma. Soorganizatorka Doris Schwarz, ki dela na deželni zbornici, dodaja, da podporo potrebujejo tudi lokalni kmetje. »Ne smemo biti slepi za skupine ljudi, potrebnih pomoči, ni važno, katere narodnosti so. Opažam, da humanitarnost pripomore k rušenju zidov med različnimi skupinami,« pravi Smrtnik in se zahvaljuje vsem sodelujočim ter pevskim prijateljem od blizu in daleč, ki so pripravljeni priti in brezplačno stopiti na oder. »V vseh letih smo skupaj zbrali okrog 25.000 evrov. Stiske se ne manjšajo, mnogo ljudi je celo sram priznati, da jim ne gre tako dobro in v anonimnosti živijo dokaj težavno. Velikokrat ne vedo, kako bi prišli do podpore, vse traja dolgo, a če imaš stisko, pomoč potrebuješ takoj. Tudi če dar ni velik, že 500 evrov lahko pomaga in lepo je videti, kako se razveselijo,« pravi Smrtnik.