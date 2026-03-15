Žarek upanja je letos zasijal že devetič

Navdušenci nad glasbo, kulturo in humanitarnostjo so minulo soboto zvečer napolnili prostore Ljudske šole v Šmihelu ter se prepustili ubranemu petju kvarteta Stimmen aus Kärnten, se pustili očarati Potoškim fantom ter uživali v jazz spektaklu glasbenih legend Alexandre Lassnig-Walder in Tonča Feiniga.
»Za petdeseti rojstni dan sem pomislil, da bi bilo bolj pametno narediti kaj dobrega za bližnje, kot pa le organizirati slavje in se poveseliti. Tako je pred devetimi leti nastal koncert Žarek upanja v pomoč Korošcem v stiski,« se spominja Vladimir Smrtnik, organizator koncerta. Po besedah Smrtnika podporo najbolj potrebujejo družine z otroki s posebnimi potrebami, hudo bolni ter vsi, ki so jih prizadele oz. oškodovale naravne katastrofe kot na primer neurja in poplave pred dvema letoma. Soorganizatorka Doris Schwarz, ki dela na deželni zbornici, dodaja, da podporo potrebujejo tudi lokalni kmetje. »Ne smemo biti slepi za skupine ljudi, potrebnih pomoči, ni važno, katere narodnosti so. Opažam, da humanitarnost pripomore k rušenju zidov med različnimi skupinami,« pravi Smrtnik in se zahvaljuje vsem sodelujočim ter pevskim prijateljem od blizu in daleč, ki so pripravljeni priti in brezplačno stopiti na oder. »V vseh letih smo skupaj zbrali okrog 25.000 evrov. Stiske se ne manjšajo, mnogo ljudi je celo sram priznati, da jim ne gre tako dobro in v anonimnosti živijo dokaj težavno. Velikokrat ne vedo, kako bi prišli do podpore, vse traja dolgo, a če imaš stisko, pomoč potrebuješ takoj. Tudi če dar ni velik, že 500 evrov lahko pomaga in lepo je videti, kako se razveselijo,« pravi Smrtnik.
Živim sama, pred 17 leti mi je umrl mož. Imam veliko družino, pet otrok, dvanajst vnukov in enega pravnuka, ki je star komaj sedem mesecev. Že od samega začetka, torej zdaj že deveto leto se udeležujem koncerta Žarek upanja, letos sem prišla skupaj s hčerko. Zelo se mi dopade, ker pojejo v slovenščini. Svoje otroke sem učila samo slovensko, doma vedno govorimo slovensko. Ponosna sem, da tudi vnuki govorijo perfektno slovensko. Rada pridem na te koncerte, ker izredno lepo pojejo. Koncert je dobrodelen in prav se mi zdi, da se na ta način pomaga ljudem v stiski. Če veš, da nekomu ne gre dobro, je prav, da mu pomagaš. Moja hčerka je rodila tretjega otroka in je zelo bolehen, z njim je ves čas v bolnišnici. Žal se veliko družin sooča s takimi stiskami.
Veselimo se, da lahko sooblikujemo dobrodelni koncert in podpiramo iniciativo Žarek upanja ter upamo, da jo bomo lahko tudi v prihodnosti še velikokrat podprli. Z Vladimirjem Smrtnikom smo začeli sodelovati pred 37 leti, povezuje nas večdesetletno prijateljstvo. Našo zasedbo Stimmen aus Kärnten, ki je bila prvotno kvartet, potem pa se je razširila v oktet, danes zastopamo njen pobudnik Roland Loibnegger z ženo Margot, moja žena in Margotina sestrična Waltraud Egger ter moja malenkost.
Dobrodelnega koncerta Žarek upanja sem se letos udeležila tretjič. Zelo rada poslušam glasbo, vedno nastopajo dobri zbori, vedno slišim kaj novega in petje mi je zelo pri srcu – tudi sama pojem pri zboru Gorotan. Lepo se mi zdi tudi, da se na ta način podpre ljudi v stiski in da lahko pri tem pomagam. Ne vem, za koga so se zbirala sredstva lani, in tudi, za koga se zbirajo letos, važno mi je samo, da gre v dober namen.
