Letos je v domu Sodalitas v Tinjah potekala že 15. Poletna glasbena delavnica, na kateri so pevske spretnosti pilili navdušeni udeleženke in udeleženci, ki so se posvetili predvsem melodijam slovenske popevke. Svoje znanje so pokazali na zaključnem koncertu poletne delavnice v petek, 12. avgusta, v kulturnem domu v Šentprimožu.

Leonard Krušic je na dan koncerta praznoval 22. rojstni dan. Na sliki v krogu družine.

Pevke in pevci so v enem tednu pripravili pesmi v različnih jezikih, prevladovale pa so slovenske popevke iz 60-ih in 70-ih let, saj so te melodije zaznamovale razvoj slovenske popularne glasbe. Umetniška vodja delavnice za soliste ter zborovske pevke je bila Ana Bezjak, seveda pa so z udeleženci tečaja vadili še drugi priznani slovenski pevski mentorji in glasbeniki. Ana Bezjak je povedala: »Umetniško vodstvo sem prevzela od Edija Oražeta. Danes je četrti koncert, ki sem ga programsko pripravila jaz. Imamo dobro zasedbo pevskih mentojev in glasbenikov, zato želimo v tej zasedbi delati še naprej. Na delavnici delamo od 9.00 zjutraj do večera, imamo pa različne teme, npr. branje literature, interpretacijo skladb, dihanje ipd. Soliste izberem jaz ali pa se javijo kar sami. Nekateri so že izkušeni pevci, pa pritegnejo tudi mlajše, ki si sicer morda še ne bi tako upali. To je res lepo delo.«

Janja Trap-Kert

Pojem pri mešanem pevskem zboru Podjuna Pliberk, pri tinjski Poletni glasbeni delavnici pa sodelujem že od vsega začetka, torej že 15 let.

Katja Mandl

Na odru sem se počutila zelo dobro, ker na delavnici, ki jo obiskujem že več let, vedno vlada sproščeno vzdušje. Skoraj vse letošnje učitelje in korepetitorje sem poznala že iz prejšnjih let.

Niko Boštjančič

Že od otroštva rad pojem. Sem član mešanega in moškega pevskega zbora v Bilčovsu, saj je petje dobro za dušo. Na delavnici v Tinjah sem bil že večkrat. Intenzivnost dela je na visoki ravni. Vsako leto dobimo drugo literaturo, ki jo v različnih zasedbah pripravimo za nastop. Za delavnico si rad vzamem teden dopusta. Pa še to: moj brat je na delavnici spoznal svojo ženo, s katero imata zdaj že 11-mesečnega otroka. Tudi to se lahko zgodi pri petju …