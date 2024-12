Zaključili so tečaj za zborovodje

Že v preteklosti je KKZ izvajala enodnevne tečaje za bodoče zborovodje, letošnji tečaj pa je trajal od februarja do decembra. 26 tečajnic in tečajnikov se je na desetih celodnevnih srečanjih ob sobotah urilo v vodenju zborov, dihalni in vokalni tehniki ter osnovah dirigiranja. Udeleženci so tudi izvedeli, kako izbrati in kje najti primerno literaturo za otroške, mladinske, moške ali ženske zbore. Kdor je želel, je lahko v sklopu tečaja obiskoval pouk klavirja ali kitare. Na zaključnem koncertu so morali udeleženci dokazati nabrano znanje in stopiti pred zbor tečajnikov, pri čemer je vsak dirigiral po eno pesem. Posamezne tematske sklope tečaja so vodili mentorji Christian Laußegger, Tomaž Boškin, Tobias Mistelbauer ter mentorice Veronika Lesjak, Lucia Haab in Veronika Karner. 18 ljudi je uspešno zaključilo tečaj. Kristina Kragelj, pristojna za glasbeno dejavnost pri KKZ, je bila organizacijska vodja tečaja. »Tečaj smo organizirali, ker se nam zdi pomembno vzgajati naslednje generacije ljudi, ki bodo v bodočnosti vodile naše pevske skupine,« je dejala po zaključnem koncertu. Dodala je, da so bili presenečeni, da se je prijavilo precej ljudi. Hvaležna je mentorjem, ki so tečaj zasnovali tako, da so lahko na njem sodelovali tudi začetniki.