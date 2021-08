Veronika Kušej: »Na naših delavnicah je izvor vsega v jazzu.«

En pevec in 17 pevk je smehljaje se prikorakalo po stopnišču ob prizorišču zaključnega koncerta petdnevne poletne glasbene delavnice »From jazz to bossa nova«. Pesem je odmevala v prostorih Doma prosvete Sodalitas v Tinjah, umetniški vodja pa je bila Ana Bezjak, ki poučuje petje na oddelku Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru.

Zapeli so tudi znani skladbi »Route 66« in »Mas que nada«

»Na začetku je bilo deset pevcev in pevk,« je opisala udeležbo na prvih tovrstnih poletnih glasbenih delavnicah Veronika Kušej, »potem jih je bilo pa tudi že 30.« Danes že štirinajsto delavnico je prvih deset let vodil Edi Oraže, ravnatelj Ljudske šole 24. Pri nastajanju tovrstnih glasbenih delavnic je bila v dogovoru z Edijem Oražetom glavna ideja ta, da bi se na ta način zborovski pevci izobraževali in izpopolnjevali tudi v poletnih mesecih in predvsem na področjih manj običajnih glasbenih zvrsti. Glede zbora je nasploh dobro, da so v njem tudi moški in so lahko skladbe bolj razgibane v večglasju, da je na voljo tudi bas in da glasbene priredbe ustrezajo mešanemu pevskemu zboru. Omejenost z repertoarjem ni bila moteča, saj tudi številnejša ženska energija z enim moškim glasom izkazuje svojo moč, kakor jo je na tem izredno prijetnem jazzovskem večeru. To je potrdila Kušejeva: »Malo je omejeno z repertoarjem, tako da morajo potem aranžirati, da je prilagojeno na ženske glasove. Ampak, ja, ženska energija je pa tudi super.«

Bezjakova je povedala, da na glasbene delavnice v Tinje prihaja veliko istih udeležencev, zdaj pa je bilo precej novih pevcev, včasih je bila večina Slovencev, ki živijo v Avstriji, pa tudi Avstrijcev, letos pa je bila prvič ekipa, v kateri ni bilo niti enega »slovensko negovorečega«, tako da je tudi prvič celoten program potekal v slovenščini. Kušej je k temu dodala, da zadnja leta narašča število udeležencev iz Slovenije. Intenzivne vaje trajajo od devetih zjutraj do devetih zvečer s posameznimi odmori. Glasbeniki se jim pridružijo tretjega dne delavnice na večernem jam sessionu, dan pozneje imajo z njimi eno zahtevno vajo, na dan koncerta je še tonska vaja in nato koncert.

Umetniška vodja Ana Bezjak je tudi pevka glasbene skupine »Papir« in nastopa v raznolikih jazz in tango pevskih skupinah

Profesionalnost pevcev se na glasbenih delavnicah včasih razlikuje, tako da se na vajah poskušajo sproti prilagoditi. »Letos je bil nivo usvajanja programa zelo visok, potem pa je spet odvisno ne samo od tega, kako hitro preberejo, temveč od tega, koliko so glasovno strenirani ali koliko se znajdejo za mikrofoni. Nekateri so izjemni v večglasju, nekateri so izjemni solisti in se manj znajdejo v večglasju.« Bezjak je pojasnila, da sta zaradi usklajevanja različnih predznanj pevcev poleg nje še dve mentorici, Karin Zemljič in Vesna Petković, in da poučujejo tako solo petje kot vokalne tehnike.

Vsako leto je v ospredju druga glasbena zvrst, zdaj so bile bossa nova, brazilske skladbe, samba, pred leti so bili gospel, muzikal, dixie itd. Tistim, ki bi se radi izpopolnili v petju in se znotraj pevskega zbora kot pevci posamezniki še niso imeli možnosti »oblikovati«, delavnica ponuja odlično možnost za pridobitev malo drugačnega občutka, meni Veronika Kušej: »Da poleg ´Lipa zelenela je´ zapojemo še kaj drugega«.

Najmlajša pevka, 16-letna Gala, je bila videti zelo navdušena. »Jaz sem letos prvič tu in sem res zelo vesela, da sem prišla, ker je to neverjetna izkušnja. Če ne prideš sem, ne veš, kako je, to moraš občutiti. Super energija in mentorice, nastop na koncu je bil odličen, mislim, da smo dali vse od sebe in sem res vesela, da sem bila del tega.«