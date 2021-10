Predsednica Katarina Podrečnik, novi častni člani Janez in Ivica Kampuš ter Pepi in Erich Užnik, zborovodja Mario Podrečnik ob podelitvi častnega članstva 30. 9. 2021 v avli Slovenske gimnazije

S prvo vajo 16. 9. 2021 v Celovcu je začel Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus novo sezono. Predlansko in lansko sezono je deloval zbor pod vplivom ukrepov zaradi koronske pandemije s preizkušanjem novih oblik kulturnega dela: Zadnji nastop v živo je bil ob spominski prireditvi 100-letnice koroškega plebiscita pred letom dni, sledil pa je spletni koncert projekta »Koroški kraji«, na katerem je društvo prejelo grb mesta Celovec. Nato so bile vaje organizirane po spletu, stik med pevkami in pevci pa tudi z javnostjo je bil preko socialnih omrežij, proti koncu sezone pa so bile vaje spet v živo v avli Slovenske gimnazije v Celovcu.

V četrtek, 23. 9. 2021, je na izrednem občnem zboru uradno prevzela vodenje pevskega društva Katarina Podrečnik. Njen predhodnik Miha Kampuš je za dolgoletno zavzeto predsedovanje iz rok nove predsednice prejel dokument o imenovanju za častnega predsednika zbora. Po podelitvi je predsednica začrtala načrte za novo pevsko sezono. Njena želja – in tudi želja dirigenta Maria Podrečnika in vseh pevk in pevcevje, da bo nova sezona polna petja, skupnosti in navdušenja.

Občni zbor je sprejel tudi sklep o podelitvi častnega članstva zaslužnim pevkam in pevcem, to so Pepi in Erich Užnik ter Ivica in Janez Kampuš. Na vaji 30. 9. 2021 je bila slavnostna podelitev listin, na katerih je tudi grb mesta Celovec, ki je bil podeljen zboru Gallus lani 13. decembra v spletni prireditvi in je odraz več kot 60 let delovanja zbora v koroškem glavnem mestu. Tako bo tudi prvi nastop letošnje sezone v znamenju sožitja – 10. decembra sooblikuje MePZ Gallus tihi advent v Celovcu.