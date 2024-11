Vrhunski koncert skupine mladi akzent v kulturnem domu: Zvoki sveta v Ledincah

V nabito polni koncertni dvorani so bili mladi, mlajši in starejši poslušalci, ki so prišli od blizu in daleč, priče glasbeno dovršenemu, scensko premišljenemu in koreografsko dopolnjenemu večernemu koncertu na glasbeno zelo visoki ravni. Izpiljeni, izurjeni in navdušeni glasovi mladih pevk so pričarali fulminanten nastop pod strokovnim vodstvom mlade glasbene pedagoginje Veronike Lesjak. Edinstveno kulturno prireditev so popestrili s svojim nastopom tudi gostje – tamburaši iz Loč in bend Finchstones.