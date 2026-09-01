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Vpisovanje v Glasbeno šolo

1.9.2026 Koroška Kärnten Novice
Slovenska glasbena šola dežele Koroške bo vpisovala nove učence za šolsko leto 2026/27 po možnosti razpoložljivih mest za pouk naslednjih instrumentov: klavir, orgle, kitara, JPR kitara, pihala (kljunasta in prečna flavta, klarinet, saksofon); trobila (trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba); klavirska harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, violončelo in violina (ta samo v Celovcu).
Spredaj šolarja Emil Benischke (2. mesto) in Dunja Gregorič (1. mesto z odliko) Zadaj učitelj Janez Gregorič.

Vpisovanje bo v ponedeljek, 14. septembra 2026, od 16. do 18. ure na sledečih mestih: Celovec: Mladinski dom, glasbena soba 1 (tudi za oddelek Mohorjeva); Bilčovs: društvena soba SPD »Bilka« oz. KIKU (tudi za oddelek Sveče); Borovlje: pri Bundru (Postgasse 5) (tudi za oddelek Sele); Ledince: ljudska šola (tudi za oddelek Šentjakob); Šentlenart pri Sedmih studencih: ljudska šola (tudi za oddelek Ziljska Bistrica); Globasnica: muzej; Šmihel: ljudska šola; Pliberk: Kulturni dom; Šen­primož: Kulturni dom (tudi za oddelek Dobrla vas).

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