Vpisovanje v Glasbeno šolo

Vpisovanje bo v ponedeljek, 14. septembra 2026, od 16. do 18. ure na sledečih mestih: Celovec: Mladinski dom, glasbena soba 1 (tudi za oddelek Mohorjeva); Bilčovs: društvena soba SPD »Bilka« oz. KIKU (tudi za oddelek Sveče); Borovlje: pri Bundru (Postgasse 5) (tudi za oddelek Sele); Ledince: ljudska šola (tudi za oddelek Šentjakob); Šentlenart pri Sedmih studencih: ljudska šola (tudi za oddelek Ziljska Bistrica); Globasnica: muzej; Šmihel: ljudska šola; Pliberk: Kulturni dom; Šen­primož: Kulturni dom (tudi za oddelek Dobrla vas).