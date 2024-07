Z geslom »The Show Must Go On« so pevke in pevci Voxon Music Academy predstavili svoje sposobnosti in s svojo nalezljivo izbiro pesmi dodobra pretresli Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. Občinstvo je doživelo nepozaben večer, poln energije, strasti in odličnega zvoka. Profesionalna zasedba, ki so jo sestavljali Žan Hauptman (klaviature), Primož Hudoklin (kitara), Luka Dobnikar (bas) in Pavel Čebašek (bobni), je spremljala nadarjene pevke ter pevce in ustvarila popolno glasbeno vzdušje. Izjemni nastopi mladih umetnic in umetnikov so pokazali, da intenzivno delo in trening Voxon Music Academy obrodi sadove. Danilo Katz, vodja Voxon Music Academy, je bil ponosen na nastope pevskih talentov. »Razveseljivo je videti, kako naše pevke in pevci zacvetijo na odru in pokažejo svoj talent,« je dejal Danilo Katz, ki je poskrbel tudi za odličen zvok v dvorani. Koncert sta z lepimi svetlobnimi efekti popestrila še Primož Kokovica in Jona Zwitter. Velika zahvala gre tudi vokalni trenerki Mateji Zwitter, ki talente vodi skozi vse leto in katere zavzetost ter strokovnost sta bili ključni za uspeh večera. Poudariti je treba podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu – urada, ki subvencionira Voxon Music Academy in s tem pomembno prispeva k spodbujanju mladih glasbenih talentov. Rock koncert, ki so se ga udeležili tudi kulturni mestni svetnik Marko Trampusch, občinski svetnik Dominik Stuck, profesorica TAK Jana Opetnik in urednica ORF Sabina Zwitter-Grilc, je bil popoln uspeh in vrhunec za vse ljubitelje glasbe v regiji.