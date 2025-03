Voxon Music Academy: Navdušili so z jazzom in swingom 

Pod geslom jazz in swing je Voxon Music Academy predstavila svoje obetavne pevke in pevce, ki so pod zavzetim vodstvom vokalne mentorice Mateje Zwitter odsevali raznolik in zahteven program. Umetnice in umetniki so občinstvo očarali z elegantnimi melodijami in inovativnimi interpretacijami klasičnih standardov. »Delo z mladimi in tudi starejšimi talenti je naš gonilnik – odkrivamo, podpiramo in navdihujemo jih, da bi lahko razvili svoj polni potencial in trajnostno obogatili glasbeni svet,« je povedal vodja akademije Danilo Katz.