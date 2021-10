Glasbenik Peter Karpf bo 21. oktobra, ob 20. uri, v veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu predstavil svojo drugo solo-zgoščenko.

Od leta 2004 vodi Peter Karpf Biro za slovensko narodno skupnost, že 31 let, torej od 1990, pa je tam sodelavec.

Da je Karpf glasbenik z dušo in telesom, je marsikdo verjetno že slišal, kako bogata je njegova glasbena bera pa ne bo vsem znano. Pred petindvajsetimi leti, leta 1996, je s skupaj Ottom Polainerjem izdal prvo zgoščenko, sledilo je še sedem zgoščenk dua »Karpf & Polainer.« Prvo solo–zgoščenko je Karpf predstavil leta 2018, zaradi pandemije z enim letom zamude pa bo Karpf 21. oktobra, ob 20. uri, (vstop od 18. ure naprej) v veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu predstavil svojo drugo solo–zgoščenko »Wo´s hingeht«. Vstop je prost, treba pa se je najaviti za vstopnice na tickets.peterkarpf.com ali pod telefonsko številko 0678/1290665. Karpf pravi: »Igrali bomo deset pesmi z zgoščenke in dve dodatni ali tri. Koncert z vizualnim šovom pa bo trajal 70 do 80 minut.«

Ker je bila zgoščenka že lani dokončana, pa je Peter Karpf že objavil nekaj singlov z albuma. Tako igrajo trenutno regionalni radii ORF njegovo pesem »Auf Zua« z nove zgoščenke.

Vsega skupaj je glasbenik, ki svoje pesmi žanrsko uvršča v avstropop, komponiral 200 pesmi, od teh je bilo 100 pesmi tudi igranih na valovih avstrijskih radiev.

»Odkar se spominjam, se ukvarjam z glasbo. Prvo kitaro sem dobil podarjeno kot otrok, ko sem bil star osem ali devet let. Glasbeno sem zgodaj dozorel, saj so name že v tej starosti vplivali glasbeniki kot Wolfgang Ambros, Marianne Mendt, Arik Brauer. Leta 1970, ko sem bil star osem let, pa sem se jokal, ko se je razšla skupina Beatles, to so mi kasneje pravili starši. S petnajstimi leti sem komponiral svojo prvo protestno pesem »Schaut´s vor die Tür hinaus«, s katero sem celo zmagal na literarnem natečaju na gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu,« pripoveduje Karpf.

Njegove pesmi pa ne poslušajo samo v avstrijskih radiih, temveč tudi v Romuniji: »Po ovinkih je prišel moj album tudi v Romunijo, kjer ga igrajo v nemških oddajah javno-pravnega radia Radio Romania International, saj je nemška manjšina v regiji Sibiu močna. Skoraj dnevno igrajo enega mojih komadov. Eden najbolj znanih glasbenikov, ki so ga igrali na Radio Romania International, je nekoč bil Peter Makkay, ki je potem v Nemčiji slavil uspehe kot Peter Maffay, jaz pa sem šel obratno pot in me zdaj igrajo v Romuniji.«

Karpf vabi vse zainteresirane ljubitelje avstropopa na svoj koncert v Domu glasbe: »Vse bralce in bralke Novic vabim, da me spoznajo tudi s te strani.«