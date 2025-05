Vigredni koncert SPD Zila pod geslom Bivaži pr‘ Zilә: Nad 20 let vabijo na ziljski vigredni koncert

K temu pa je dodal še žalostno informacijo, da je bil letos prvi vigredni koncert brez dolgoletnega predsednika društva Urbana Popotniga. Že več kot 20 let Slovensko prosvetno društvo Zila vabi na tradicionalni vigredni koncert. Minuli petek, 16. maja, je publiko v Šiši v Zahomcu navdušilo petje MGV Tratten, Mladinskega zbora Oisternig, MoPZ Andrej Permož iz Šentjanža in Hillililli Tria iz Podjune. Petkov program je bil bolj za odrasle in starejše člane ziljskega društva, za najmlajše člane in članice pa SPD Zila pripravlja kreativni konec tedna, ki bo 14. in 15. junija prav tako v Šiši v Zahomcu.