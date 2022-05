Društveniki SPD Trta so minulo soboto, 7. maja, vabili na tradicionalni vigredni koncert. Poleg društvenih pevskih zborov so goste v nabito polni dvorani kulturnega doma »KUMST« navdušili še vokalna skupina VOCS’IT iz Žitare vasi ter učenci in učenke glasbene šole Rutar. Izjemen koncertni večer na zelo visokem glasbenem nivoju.

Kdor minulo soboto ni bil na vigrednem koncertu SPD Trta v Žitari vasi, je zamudil glasbeni večer, ki je bil nekaj posebnega, večer, ki bo obiskovalcem gotovo še dolgo ostal v lepem spominu. Pred kratkim novo izvoljeni predsednik »Trte« Roman Petek se je v svojih pozdravnih besedah v nabito polni dvorani kulturnega doma zahvalil staremu odboru društva ter žitrajskemu župniku Martinu Horvatu. V času, ko so pregrajevali kulturni dom, sta društveni ženski in otroški zbor vadila v farovžu v Šentlipšu. Na sobotnem vigrednem koncertu so kot prvi na oder stopili najmlajši: Otroški zbor »Trtinos« je publiko na predvečer materinskega dneva navdušil s štirimi pesmimi. Otroški zbor vodita Helena in Jasmina Wuttej. Sledili so nastopi ženskega zbora (zborovodkinja Špela Mastek-Mori), vokalne skupine VOCS’IT iz Žitare vasi ter moškega in mešanega zbora Trta, slednja vodi Tomaž Boškin. Med nastopi pevskih zborov, ki so bili na visoki ravni, so na harmoniki zaigrali učenci in učenke Tomaža Boškina (Glasbena šola Rutar). Jeremija Smrtnik, Alina Beck in Roman Petek so poskrbeli za praznično vzdušje. Program je zelo suvereno vodila 15-letna moderatorka Victorija Micheuz, ki je bila tudi med nastopajočimi. Z njenim učiteljem Tomažem Boškinom sta namreč v zelo čustveno zapetem duetu odpela skladbo »Deklica« Tadeja Prosenca. Navdušena publika se je odzvala z bučnim aplavzom. Med številnimi obiskovalci koncerta so bili žitrajski župan Gerhard Koller, občinska odbornika Andrej Hren in Nadja Kramer, voditeljica oddelka za ustanavljanje podjetij Lucija Wakounig in nekdanji ravnatelj ljudske šole Franc Kukovica. Čisti dobiček koncerta – približno 2000 evrov – bodo darovali za pomoč Ukrajini pod okriljem Karitasa.