Veličasten koncert ob 45. obletnici

V soboto, 30. novembra 2024, so pevci vabili v Kulturni dom Pliberk na jubilejni koncert ob 45-letnici delovanja. Predsednik društva Kralj Matjaž Adrijan Mandl: »Med največje dosežke zbora spada uspešno sodelovanje na zborovskem tekmovanju ORF in naslov 'Zbor leta 2014' v kategoriji moški zbori ter nastop v okviru festivala zborov ob Vrbskem jezeru pred kuliso 3000 poslušalcev. To so bili tisti pomembni trenutki, ki so zbor naredili za pomemben del kulturnega življenja v naši regiji. Za prav te dosežke se danes prav prisrčno zahvaljujem Hannesu Košutniku, ki je 43 vodil naš zbor.« »Bil je lep koncert, matjaževcem pa želim, da bodo prepevali še naprej,« je po koncertu dejal Košutnik. Zadnji dve leti zbor vodi Tadej Pačnik, ki je bil na jubilejnem koncertu večkrat tudi v vlogi solista. Na sobotnem koncertu je publiko poleg matjaževcev navdušil še znameniti Slovenski oktet, ki je z moškim zborom Kralj Matjaž povezan že od leta 2004. Skozi večer je vodila Katja Mandl.