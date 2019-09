Celovec V zbor spremnih dogodkov ob inštalaciji For forest v celovškem stadionu se je Musilov literarni muzej minuli četrtek uvrstil z večerom partizanske literature in odprtjem razstave del Tanje Prušnik. Kakor je dejal sodelavec Instituta Roberta Musila za raziskovanje literature Dominik Srienc, se v spominskih delih avtorjev, kot so Karel Prušnik-Gašper, Anton Haderlap ali Lipej Kolenik, gozd ne zrcali samo kot vir uporabnega lesa, temveč predvsem kot vojni gozd. Gozd je kraj, kjer se uporniki skrivajo in od koder napadajo. Skupno hotenje vseh zapisov je, da se ohrani spomin na upor. Iz besedil je brala gledališka igralka Lara Vouk, glasbeno je pesmi interpretiral Nikolaj Grilc-Efendi.

Sočasno so v prostorih Musilovega literarnega muzeja odprli razstavo del umetnice Tanje Prušnik. Vnukinja Karla Prušnika-Gašperja je v seriji Utopia_gnp2 obdelala svoje vtise in videnje partizanskega upora sredi gozdov in tedanje »utopije svobode, ki jo mi danes lahko živimo.«