V Pliberku je zadonela Simfonija luči

V nedeljo, 21. septembra, je v nabito polnem Kulturnem domu v Pliberku zadonel dobrodelni koncert Symphonia lucis, ki sta ga organizirala društvo IniciativAngola(IA) in Krščanska kulturna zveza (KKZ). »Koncert je bil zahvala vsem, ki so v zadnjih desetletjih podpirali delovanje Don Boskovih sester v Angoli. Bil pa je tudi spodbuda v tem svetem letu in vlivanje poguma za nadaljnje delovanje društva. Zbrali smo več kot 6200 evrov, polovica gre v Angolo, polovica pa v Etiopijo,« je povedal Hanzej Rosenzopf. Ubrano so zapeli Mešani pevski zbor Podjuna pod vodstvom Anje Kapun, Mešani pevski zbor Danica z zborovodjem Stankom Polzerjem in Vokalna skupina Tambula z zborovodkinjo Lucio Haab. S svojim vrhunskim nastopom je očarala tudi Bernarda Fink, blestel je tudi orkester Cantabile pod taktirko Marjana Grdadolnika. Sklepna pesem »Rož, Podjuna, Zila«, ki so jo zbori zapeli skupaj s publiko ob spremljavi orkestra, je dodala nežno domoljubno noto pestremu programu večera, ki je zajemal narodne pesmi, priredbe modernih in zimzelenih hitov ter klasike.