Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

V Pliberku je zadonela Simfonija luči

13.10.2025 Pliberk Bleiburg Novice
V nedeljo, 21. septembra, je v nabito polnem Kulturnem domu v Pliberku zadonel dobrodelni koncert Symphonia lucis, ki sta ga organizirala društvo IniciativAngola(IA) in Krščanska kulturna zveza (KKZ).
Foto: Georg Haab

V nedeljo, 21. septembra, je v nabito polnem Kulturnem domu v Pliberku zadonel dobrodelni koncert Symphonia lucis, ki sta ga organizirala društvo IniciativAngola(IA) in Krščanska kulturna zveza (KKZ). »Koncert je bil zahvala vsem, ki so v zadnjih desetletjih podpirali delovanje Don Boskovih sester v Angoli. Bil pa je tudi spodbuda v tem svetem letu in vlivanje poguma za nadaljnje delovanje društva. Zbrali smo več kot 6200 evrov, polovica gre v Angolo, polovica pa v Etiopijo,« je povedal Hanzej Rosenzopf. Ubrano so zapeli Mešani pevski zbor Podjuna pod vodstvom Anje Kapun, Mešani pevski zbor Danica z zborovodjem Stankom Polzerjem in Vokalna skupina Tambula z zborovodkinjo Lucio Haab. S svojim vrhunskim nastopom je očarala tudi Bernarda Fink, blestel je tudi orkester Cantabile pod taktirko Marjana Grdadolnika. Sklepna pesem »Rož, Podjuna, Zila«, ki so jo zbori zapeli skupaj s publiko ob spremljavi orkestra, je dodala nežno domoljubno noto pestremu programu večera, ki je zajemal narodne pesmi, priredbe modernih in zimzelenih hitov ter klasike. 

Predsednik IA Hanzej Rosenzopf Hanzej Rosenzopf

Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt