V Kumstu sta se prepletali glasba in umetnost

Gostom sta dobrodošlico izrekla predsednik SPD Trta Roman Petek in žitrajski župan Gerhard Koller, ki je izrecno pohvalil idejo o simbiozi domače pevske in glasbene umetnosti z likovno umetnostjo. Ob otvoritvi sta občinstvo navdušila moški zbor Trta pod vodstvom Tomaža Boškina ter duo Dobri (Brigitte Komposch in Doris Wakounig), ki sta poskrbela za prijetno zvočno kuliso sredi umetniških del regionalnih umetnic Asmire Kremenović, Judith Krische, Manuele Micheuz in Rosiale Vargo. Skupina Acoustic Project s pevko Laro Wulz in kantavtorjem Petrom Karpfom je ustvarila prijetno vzdušje v Kumstu. Viška večera sta bila tudi gostujoča nastopa Tomaža Boškina in Brigitte Komposch, skupini Acoustic Project pa se je na odru pridružil še nekdanji član legendarne skupine 4J Janko Smrečnik. Med številnimi obiskovalci so bili generalna konzulka RS Maja Balant Slobodjanac, predsednik uprave Sparkasse Michael Koren, moderator Radia Koroška Daniel Math, urednik ORF Alexander Sattmann, notar Wolfgang Kert ter nekdanji podžupan občine Žitara vas Joza Habernik. »Eden od ciljev te prireditve je bil v Kumst privabiti tudi ljudi iz večinskega naroda, ki običajno ne prihajajo sem. To nam je uspelo in prireditev bomo vsekakor ponovili,« je povedal zadovoljni glavni organizator Damijan Habernik.