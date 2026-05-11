V Franciji prva turneja za pevke in glasbenike KPD Drava

Drugi dan po zajtrku so si pevke ogledale rudarski muzej, sledilo je skupno kosilo. Popoldne je bil v cerkvi drugi koncert Pevsko-instrumentalne skupine KPD Drava, dan se je zaključil s skupno večerjo. V nedeljo je sledil izlet v Remich, kjer so si ogledali mesto tudi med vožnjo z ladjo po reki Mozeli. Po kosilu in krajšem postanku v Luksemburgu je zvečer sledil povratni let v Ljubljano in nato vrnitev domov. Zbor so spremljali številni partnerji, prijatelji in odlični instrumentalisti: Olga Lutnik, Eva Kogelnik, Klara Logar, Simon Kogelnik in Jakob Randeu. Umetniško vodstvo 18-članskega ansambla je v rokah Vere Sadjak. »Naš zbor je bil v tej obliki ustanovljen leta 1978 in danes doživlja enega svojih vrhuncev,« pravi Sadjakova. Posebej je bila vesela srečanj s pevci iz različnih držav: »Izmenjava izkušenj, skupni koncerti, pa tudi skupne večerje so bile za nas nekaj posebnega.« Poleg treh koncertov je bilo potovanje priložnost za navezovanje mednarodnih stikov in spoznavanje novih kulturnih okolij, doživetje, ki na poseben način povezuje glasbo in skupnost. Pevka Rosina Katz-Logar si je s prve turneje ansambla najbolj zapomnila mednarodno druženje na skupnih večerjah: »Skupno smo prepevali in se spoznavali. Zelo me je presenetilo, da je bilo tako veliko ljudi na koncertih. Na vsakem koncertu v cerkvi je bilo med 800 in tisoč ljudi, nastopili pa smo z narodno-zabavnim programom, s katerim smo poželi stoječe ovacije.«