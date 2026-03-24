Novice logo
Filipič dominira harmonikarski naraščaj na Koroškem

24.3.2026 Osoje Ossiach Novice
Letošnje deželno tekmovanje Prima la musica je prineslo Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške kar nekaj spodbudnih rezultatov.
Nagrajeni glasbeniki: Lilly Mayrhofer, Xenia Woschitz, Alexios Mavridis in Jurij Filipič; Foto: Hanzi Filipič

Letošnje deželno tekmovanje Prima la musica je prineslo Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške kar nekaj spodbudnih rezultatov.

Več let že dominira harmonikarski naraščaj na Koroškem Jurij Filipič. Njegova učitelja sta Izidor Kokovnik (GŠ) in Roman Pechmann (GMPU). Tudi letos je bil tako uspešen, da bo nastopil na zveznem tekmovanju, dodatno pa je še prejel denarno nagrado BKS banke za najvišje število točk med vsemi harmonikaši na deželnem tekmovanju. 

Kitarist Darjan Smrečnik z učiteljem Janezom Gregoričem

Xenia Woschitz, iz znane glasbene družine Woschitz v Podjuni, se bo kot prvonagrajenka na harmoniki prav tako udeležila zveznega tekmovanja, ki bo med 22. 5. in 6. 6. 2026 v Železnem/Eisenstadt na Gradiščanskem. Njen učitelj je Michael Vavti.

Kitaristka Milena Rabitsch z učiteljico Janjo Hinteregger

Prve nagrade na harmoniki so dosegli tudi Alexios Mavridis in Lilly Luise Mayrhofer. Oba uči Izidor Kokovnik. Pri kitarah smo slavili prav tako prvo nagrado, ki jo je prejel Darjan Smrečnik, ter tri druge nagrade, ki so jih prejele Kerstin Baumann, Anna Zankl. Vse tri uči Janez Gregorič. Uspešna je bila tudi Milena Rabitsch, katere učiteljica je Janja Hinteregger, ravnateljica Slovenske glasbene šole dežele Koroške.

