Filipič dominira harmonikarski naraščaj na Koroškem

Prve nagrade na harmoniki so dosegli tudi Alexios Mavridis in Lilly Luise Mayrhofer. Oba uči Izidor Kokovnik. Pri kitarah smo slavili prav tako prvo nagrado, ki jo je prejel Darjan Smrečnik, ter tri druge nagrade, ki so jih prejele Kerstin Baumann, Anna Zankl. Vse tri uči Janez Gregorič. Uspešna je bila tudi Milena Rabitsch, katere učiteljica je Janja Hinteregger, ravnateljica Slovenske glasbene šole dežele Koroške.