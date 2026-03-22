Trtinosi s ponosom skozi dvajset let

Vedno znova se srečavajo ob vajah in nastopih nove pevke in pevci ter razveseljujejo s svojim petjem vsepovsod. 14. marca je bil za vse nekdanje in sedanje pevke in pevce poseben dan – 20. obletnica otroškega in mladinskega zbora Trtinos. Pevovodkinji Jasmina Wuttej in Helena Urak sta že nekaj mesecev pred jubilejem začeli s pripravami. Nešteto ur sta vložili v to, da bi bil koncert nekaj popolnega in posebnega. Ta jubilejni koncert je bil posebno praznično oblikovan: pisana dekoracija na odru, spominske slike, ki so krasile zidove kulturnega doma, mnogo nasmejanih otroških in mladinskih obrazov ter napolnjena dvorana s publiko, ki je uživala ob petju. Mladi Trtinosi so z žarečimi očmi in novimi, pisanimi majicami stopili na oder ter krepko zapeli nekaj pesmi. Iz Pliberka je prišla čestitat Mlada Podjuna in z Obirskega Obirčki, ki so s svojim petjem dodatno obogatili koncert. Večer je bil poln pevskih presenečenj, razveselili in nasmejali pa smo se tudi ob videoposnetkih zbora in slikah, ki so v nas zbujale spomine iz obdobja dvajsetih let. Predsednik in nekdanji pevec Trtinosov Roman Petek se je v imenu društva zahvalil pevovodkinjama Jasmini Wuttej in Heleni Urak za njun trud, ki ga že mnogo let vlagata v neštete vaje in nastope, pa tudi nekdanji pevovodkinji ter vsem, ki so pomagali pri vodenju. Zame kot prvi pevovodkinji Trtinosov je bil poseben trenutek sreče, ko sem lahko ob koncu koncerta z bivšimi pevkami in pevci stopila na oder, kjer smo s sedanjimi mladimi Trtinosi ob glasbeni spremljavi Romana Petka, Tomaža Boškina in Helene Boškin-Gregorn zapeli nekaj znanih pesmi iz naših pevskih let. Nekaj pesmi so z instrumenti spremljale še Helena Urak, Alina Beck ter Johanna in Thereza Micheutz. Skupna pesem vseh nastopajočih »Z nami zapoj« v obeh jezikih je izzvenela in ponesla v srca vseh ljudi to, da smo ob petju združeni in da nam to daje pogum za bodočnost naših otrok in mladine.